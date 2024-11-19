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Скорая с тяжелобольным пациентом врезалась в иномарку

В аварии со скорой помощью в Петропавловске-Камчатском пострадали три человека

На федеральной трассе в Петропавловске-Камчатском произошло ДТП с участием скорой помощи и иномарки.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
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Уточняется, что авария произошла на регулируемом перекрестке 20-го километра автодороги Морпорт – Аэропорт. Скорая перевозила в реанимацию пациента в тяжелом состоянии, она ехала с включенными звуковыми и проблесковыми спецсигналами. Неотложка влетела в Toyota RAV4. Затем, после того как ее отбросило от удара в сторону, она врезалась в Toyota bB.

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Источник: Telegram-канал Госавтоинспекции Камчатки

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 1
19.11.2024 
Фото:МВД Медиа
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