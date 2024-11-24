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Замена моторного масла: семь простых правил

Эксперт «За рулем» Колодочкин рассказал, как часто нужно менять масло в моторе

Эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин перечислил простые правила, касающиеся замены моторного масла. Например, многих автомобилистов волнует вопрос, промывать при этой процедуре мотор или нет.

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Комментарий эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

Так, промывка не требуется, если вы Вы – первый и единственный владелец своего автомобиля. Вы всегда меняли моторное масло согласно регламенту (или даже чаще). Вы уверены, что всегда заливали качественное масло и никогда не доливали что под руку попадется. первый и единственный владелец своего автомобиля.

Вы всегда меняли моторное масло согласно регламенту (или даже чаще). Вы уверены, что всегда заливали качественное масло и никогда не доливали что под руку попадется.

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Промывка желательна, когда речь идет о приобретенном с рук автомобиле с непрозрачной сервисной историей, пояснил эксперт.

Также он отметил, что на многих форумах предлагают промывку двигателей дизельным топливом, причем как чистым, так и разбавленным пополам с моторным маслом.

Мы – категорически против применения непрофильных продуктов при обслуживании современной техники. Солярочная баня может быть очень вредна сальникам и прочим резиновым уплотнениям.

Остальные правила замены моторного масла перечислены в материале эксперта.

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 7
24.11.2024 
Фото:Depositphotos
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