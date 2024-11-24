Замена моторного масла: семь простых правил

Эксперт «За рулем» Колодочкин рассказал, как часто нужно менять масло в моторе

Эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин перечислил простые правила, касающиеся замены моторного масла. Например, многих автомобилистов волнует вопрос, промывать при этой процедуре мотор или нет.

Комментарий эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

– Так, промывка не требуется, если вы Вы – первый и единственный владелец своего автомобиля. Вы всегда меняли моторное масло согласно регламенту (или даже чаще). Вы уверены, что всегда заливали качественное масло и никогда не доливали что под руку попадется. первый и единственный владелец своего автомобиля.

Вы всегда меняли моторное масло согласно регламенту (или даже чаще). Вы уверены, что всегда заливали качественное масло и никогда не доливали что под руку попадется.

Промывка желательна, когда речь идет о приобретенном с рук автомобиле с непрозрачной сервисной историей, пояснил эксперт.

Также он отметил, что на многих форумах предлагают промывку двигателей дизельным топливом, причем как чистым, так и разбавленным пополам с моторным маслом.

– Мы – категорически против применения непрофильных продуктов при обслуживании современной техники. Солярочная баня может быть очень вредна сальникам и прочим резиновым уплотнениям.

Остальные правила замены моторного масла перечислены в материале эксперта.

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