Моторные масла «Газпромнефть-СМ» победили в федеральном конкурсе качества

Смазочные материалы «Газпромнефть-СМ» завоевали главные награды федерального конкурса «100 лучших товаров России»

За высокие эксплуатационные характеристики оценки удостоены моторные и трансмиссионные масла для легковых автомобилей, оборудования и специализированной техники, а также многофункциональная смазка для защиты высоконагруженных узлов. Федеральная экспертиза подтвердила безусловное качество смазочных материалов, которые выпускает омский завод, являющийся флагманской площадкой «Газпромнефть-СМ».

Лауреатом всероссийского конкурса стало моторное универсальное всесезонное масло Gazpromneft Premium L 5W-40, созданное для защиты бензиновых и дизельных двигателей легкового транспорта. Дипломами награждены моторное масло G-Profi MSI Plus 15W-40 для дизельных двигателей внедорожной техники и трансмиссионное масло Gazpromneft Super T-3 для высоконагруженных узлов.

Также конкурсная комиссия отметила дипломом многофункциональную универсальную смазку Gazpromneft Premium Grease EP 2. Продукт входит в новую линейку смазок «Газпромнефть-СМ», предназначенных для подшипников и других узлов различного транспорта и промышленного оборудования. Смазки обеспечивают надежную эксплуатацию механизмов в широком диапазоне температур от -40°С до 160°С и могут гарантировать круглогодичную защиту техники в регионах Крайнего Севера.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Сложность техники растет с каждым днем, а вместе с этим растут и требования к смазочным материалам. Поэтому постоянное совершенствование качества и эксплуатационных характеристик нашей продукции - стратегическая задача и инструмент оперативного реагирования на запросы потребителей в условиях непрерывного прогресса».