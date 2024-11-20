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Депутат рассказал, кому выгодно планируемое повышение штрафов

Депутат Нилов считает решение о повышении штрафов для водителей несвоевременным

Правительство России планирует одобрить с 2025 года повышение штрафов за нарушение ПДД.

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Согласно проекту поправок, штраф за несоблюдение правил использования ремней безопасности вырастет с одной до полутора тысяч рублей.

За управление автомобилем в нетрезвом виде или передачу права на управление лицу, находящемуся под воздействием алкоголя, штраф увеличится с 30 до 45 тысяч рублей.

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Увеличатся санкции за отказ от медосвидетельствования, нарушение правил буксировки, причинение легкого вреди здоровью и т.д.

«За рулем» обращал внимание, что срок скидки за своевременную оплату штрафа хотя и собираются продлить с нынешних 20 до 30 дней, при этом уплатить придется 75% суммы, а не половину, как сейчас.

По поводу увеличения штрафов развернулась бурная дискуссия, и не все согласны, что делать это необходимо именно сейчас.

Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике:

– Решение о повышении штрафов для автомобилистов как минимум несвоевременно.

Единственными выгодоприобретателями окажутся региональные бюджеты.

Ничего общего с безопасностью дорожного движения в таком подходе нет.

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Источник: Ярослав Нилов/Telegram

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Алексеева Елена
Фото:Сергей Мальгавко/ТАСС, Юлия Морозова/ТАСС
Количество просмотров 8
20.11.2024 
Фото:Сергей Мальгавко/ТАСС, Юлия Морозова/ТАСС
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