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В Калуге переименовали автозавод

Завод «ПСМА Рус» в Калуге получил название «Автомобильные технологии»

Завод «ПСМА Рус» в Калуге сменил название, теперь это – «Автомобильные технологии».

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
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«Завод “ПСМА Рус” официально и окончательно переименован в "Автомобильные технологии". Логотипы Opel и Mitsubishi сняли со стел. При этом само ООО "ПСМА Рус" продолжает функционировать», – говорится в сообщении Telegram-канала «Русский автомобиль».

Напомним, в декабре прошлого года на калужском заводе запустили тестовую сборку среднеразмерных кроссоверов. Их выпуск ведется мелкоузловым методом SKD-4, это значит, что уже сваренные и окрашенные кузова поступают из Китая. Вместе с ними на конвейер для сборки компанией поставляется еще 798 групп компонентов – всего более 1700 различных наименований.

Напомним, у издания «За рулем» есть еще два Telegram-канала: Лайфхаки для автомобилистов – советы экспертов автоотрасли и самые интересные идеи от наших подписчиков; ДТП, автохамы – в этом канале мы собрали для вас видео дорожных аварий с разбором причин ДТП. А в наш бот-предложку вы всегда можете прислать свою тему для публикации.

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Источник: t.me/rusautomobile2

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Светлана Тарасенко
Фото:Telegram / Русский автомобиль etc
Количество просмотров 11
20.11.2024 
Фото:Telegram / Русский автомобиль etc
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