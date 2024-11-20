В Калуге переименовали автозавод

Завод «ПСМА Рус» в Калуге получил название «Автомобильные технологии»

Завод «ПСМА Рус» в Калуге сменил название, теперь это – «Автомобильные технологии».

«Завод “ПСМА Рус” официально и окончательно переименован в "Автомобильные технологии". Логотипы Opel и Mitsubishi сняли со стел. При этом само ООО "ПСМА Рус" продолжает функционировать», – говорится в сообщении Telegram-канала «Русский автомобиль».

Напомним, в декабре прошлого года на калужском заводе запустили тестовую сборку среднеразмерных кроссоверов. Их выпуск ведется мелкоузловым методом SKD-4, это значит, что уже сваренные и окрашенные кузова поступают из Китая. Вместе с ними на конвейер для сборки компанией поставляется еще 798 групп компонентов – всего более 1700 различных наименований.

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Источник: t.me/rusautomobile2