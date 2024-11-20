На ж/д переездах нужно больше камер? Мнение эксперта

Татьяна Миронова: Установка видеокамер повысит дисциплину на ж/д переездах

Согласно проекту постановления Правительства, подготовленному Минтрансом России, на ж/д переездах появится больше автоматических камер для вынесения штрафов. На сегодняшний день камеры устанавливаются на железнодорожных переездах, где в течение трех лет произошло более двух ДТП, в которых погибли люди или были ранены более пяти человек.

Теперь же комплексы автофиксации предлагается в приоритетном порядке размещать на переездах, где за год произошла хотя бы одна авария, даже если в происшествии не пострадали люди, а также на нерегулируемых переездах без дежурных и шлагбаумов. Камеры будут передавать материалы в ГИБДД для формирования постановлений об административных правонарушениях. За нарушения на переездах недобросовестным водителям грозит штраф до 5 тысяч рублей.

Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Татьяна Миронова отметила, что, по данным ГИБДД России, за девять месяцев 2024 года на железнодорожных переездах в стране зафиксировано около 130 ДТП. Основные причины происшествий – невнимательность водителей и грубое нарушение ими правил проезда ж/д переездов. В связи с чем, по мнению эксперта, предложение Минтранса России, безусловно, правильное.

Татьяна Миронова, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика»:

– Установка автоматических камер повысит дисциплину соблюдения ПДД на железнодорожных переездах, и как следствие, положительно скажется на уровне безопасности в целом.

Однако с учетом развития туризма и повышения интенсивности автомобильного и железнодорожного движения работу по повышению безопасности железнодорожных переездов следует продолжать, в перспективе необходимо принятие целого комплекса мер.

Необходимо сокращать число нерегулируемых переездов, особенно там, где есть движение скоростных поездов, повышать ответственность водителей за нарушение правил на железнодорожных переездах, учитывая возможные тяжелые последствия. Кроме того, в местах, где это возможно, нужно создавать инфраструктуру, разделяющие транспортные потоки.

Ранее эксперты «Народного фронта» уже указывали на необходимость избавляться от нерегулируемых переездов, а на регулируемых вводить дополнительные нормы безопасности.

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