В РФ появился новый мощный «американец» с подвеской для ралли: сколько он стоит

Дилер привез в Россию заряженный пикап Ram 1500 TRX за 18,9 млн рублей

Дилер привез в Россию новый американский пикап Ram 1500 в заряженной версии TRX за 18 890 000 руб. Под капотом автомобиля бензиновый мотор на 6,2 литра мощностью 712 л. с., автомат. Привод полный.

Ram 1500 TRX

У пикапа есть основные системы помощи водителю, а также восемь подушек безопасности, двухзонный климат-контроль и прочие опции.

Ram 1500 TRX

Ram 1500 в версии TRX дебютировал в 2020 году. До 60 миль в час (96 км/ч) он разгоняется за 4,5 с, а его максимальная скорость равна 190 км/ч.

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Источник: Autonews