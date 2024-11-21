В РФ появился новый мощный «американец» с подвеской для ралли: сколько он стоит

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Дилер привез в Россию заряженный пикап Ram 1500 TRX за 18,9 млн рублей

Дилер привез в Россию новый американский пикап Ram 1500 в заряженной версии TRX за 18 890 000 руб. Под капотом автомобиля бензиновый мотор на 6,2 литра мощностью 712 л. с., автомат. Привод полный.

Ram 1500 TRX
Ram 1500 TRX
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
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У пикапа есть основные системы помощи водителю, а также восемь подушек безопасности, двухзонный климат-контроль и прочие опции.

Ram 1500 TRX
Ram 1500 TRX

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Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:RAM
Количество просмотров 16
21.11.2024 
Фото:RAM
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