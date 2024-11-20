Полноприводный 7-местный «китаец» российской сборки — известна цена

В РФ стартовали продажи кроссовера Xcite X-Cross 8 российской сборки за ₽2,9 млн

Российские автодилеры получают китайский кроссовер Xcite X-Cross 8 российской сборки. Выпуск автомобилей налажен на мощностях «Автозавода Санкт-Петербург». О старте продаж сообщили в пресс-службе компании.

Xcite X-Cross 8

Цена полноприводного 7-местного автомобиля в минимальной комплектации составляет 2,995 млн рублей. Производство Xcite X-Cross стартовало в Петербурге в январе 2024 года с модели X-Cross 7, и спустя 11 месяцев в продажу поступила первая партия кроссоверов X-Cross 8. Новинка доступна в трех комплектациях: Enjoy, Enjoy 4WD и Techno 4WD.

Под капотом автомобиля стоит бензиновый турбированный двигатель объемом 1.6 л, мощностью 150 л. с., в паре с ним работает 7-ступенчатая коробка передач. Максимальную скорость кроссовера ограничили отметкой в 195 км/ч, расход топлива в смешанном цикле составляет от 7,5 л/100 км, для разгона до первой «сотни» автомобилю понадобится от 8,9 до 10,5 секунды в зависимости от комплектации.

На старте продаж Xcite X-Cross 8 доступен для клиентов в пяти вариантах цвета металлик, в планах компании – увеличить количество цветов кузова.

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Источник: xakac.info