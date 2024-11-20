АВТОВАЗ начал принимать заказы в ОАЭ

В Дубае стартовал прием заказов на автомобили Lada

Автомобили отечественной марки Lada стали доступны к заказу в одном из автосалонов в Дубае. Источник сообщает, что несколько заказов местная компания Pearl Plus Motors уже получила. В арабской линейке Lada – модели Granta Sedan, Vesta SW Cross, Niva Legend и Niva Travel. Представитель компании сообщил, что они заключили соглашение с АВТОВАЗом, став официальным дистрибьютором автомобилей Lada в ОАЭ.

В данный момент клиенты уже могут взять указанные модели на тест-драйв – по одному экземпляру каждой модели есть в распоряжении автосалона. В ближайшее время предстоит оборудовать склад и открыть официальную СТО. Подготовка к полноценной работе центра должна завершиться через несколько месяцев, после чего начнутся официальные продажи.

Но уже сейчас можно оформить заказ на понравившийся автомобиль. Известно, что Pearl Plus Motors имеет несколько заказов на внедорожники Niva Legend, цена которой в Дубае составляет около 70 тысяч дирхамов (примерно 19 тысяч долларов), что на рынке ОАЭ сопоставимо с ценами на субкомпактные моноприводные кроссоверы Nissan Kicks, Hyundai Venue, Kia Sonet и Jetour Dashing. Доставка российских машин до ОАЭ занимает 2-3 месяца.

Остальные цены пока неизвестны – сейчас дилер будет определять стоимость для каждого конкретного заказа, а официальные прайсы вывесят ближе к старту продаж. Ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов говорил, что до конца 2024 года предприятие надеется пройти сертификацию машин для ОАЭ.

Компания Pearl Plus Motors является подразделением дистрибьютора премиальных автомобилей Pearl Motors. Компания специализируется на продажах и обслуживании редких премиальных машин. Это единственный в ОАЭ дистрибьютор трехколесников Vanderhall (США), электрических мотоциклов Torrot (Испания) и классических спорткаров AC Cobra.

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Источник: ТАСС