Россиянам рассказали, каким дилерам можно доверять в дни больших распродаж авто

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Кадаков: запредельные скидки на автомобили в «Черную пятницу» должны насторожить

Автовладельцев при покупке нового автомобиля в период распродаж в рамках «Черной пятницы» должны насторожить слишком большие скидки. Об этом заявил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Комментарий эксперта

Максим Кадаков, главный редактор издания «За рулем»

Стоит различать официальных автодилеров и автосалоны «имени Васи Пупкина», которые только позиционируют себя подобным образом. Настоящие автодилеры скидки до 1 млн рублей не предложат, потому что у них нет такой финансовой возможности.

Выгода, как правило, складывается из трейд-ин или автокредита. Такие большие скидки могут даваться на автомобили только высокой стоимости, например, 20 млн.

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При этом Кадаков уточнил, что официальные дилеры тоже могут пойти на различные уловки. Например, покупателю непосредственно уже в салоне могут сказать, что автомобиль по скидке распродали. Или сослаться на неактуальность объявления о конкретной модели на сайте, а вместо этого предложат похожий вариант – «получше».

Но авторитетные дилеры все-таки дорожат своим имиджем, поэтому схемы обмана не практикуют, резюмировал Кадаков.

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Источник: Газета.Ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 25
20.11.2024 
Фото:Depositphotos
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