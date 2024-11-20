Россиянам рассказали, каким дилерам можно доверять в дни больших распродаж авто

Кадаков: запредельные скидки на автомобили в «Черную пятницу» должны насторожить

Автовладельцев при покупке нового автомобиля в период распродаж в рамках «Черной пятницы» должны насторожить слишком большие скидки. Об этом заявил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Комментарий эксперта

Максим Кадаков, главный редактор издания «За рулем»

– Стоит различать официальных автодилеров и автосалоны «имени Васи Пупкина», которые только позиционируют себя подобным образом. Настоящие автодилеры скидки до 1 млн рублей не предложат, потому что у них нет такой финансовой возможности.

Выгода, как правило, складывается из трейд-ин или автокредита. Такие большие скидки могут даваться на автомобили только высокой стоимости, например, 20 млн.

При этом Кадаков уточнил, что официальные дилеры тоже могут пойти на различные уловки. Например, покупателю непосредственно уже в салоне могут сказать, что автомобиль по скидке распродали. Или сослаться на неактуальность объявления о конкретной модели на сайте, а вместо этого предложат похожий вариант – «получше».

Но авторитетные дилеры все-таки дорожат своим имиджем, поэтому схемы обмана не практикуют, резюмировал Кадаков.

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Источник: Газета.Ru