Стартовали продажи нового китайского кроссовера по цене Lada Vesta
В КНР начались продажи нового кроссовера от Geely, построенного на базе Icon. Новинка отличается брутальной внешностью и доступной ценой. Стоимость варьируется от 95 900 до 101 900 юаней (1,3−1,4 млн рублей по текущему курсу).
Габариты Geely Cowboy 4442х1860х1770 мм при колесной базе 2640 мм. Автомобиль получил 8,8-дюймовую приборную панель и 14,6-дюймовый центральный экран мультимедийной системы.
Новый Geely Cowboy имеет только переднеприводные версии, но при этом подвеска всех колёс независимая, что повышает комфорт при движении.
Под капотом кроссовера 181-сильная турбочетвёрка объёмом 1.5 литра, 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.
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Источник: ITHome