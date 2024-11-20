Стартовали продажи нового китайского кроссовера по цене Lada Vesta

В Китае начались продажи доступного 181-сильного кроссовера Geely Cowboy

В КНР начались продажи нового кроссовера от Geely, построенного на базе Icon. Новинка отличается брутальной внешностью и доступной ценой. Стоимость варьируется от 95 900 до 101 900 юаней (1,3−1,4 млн рублей по текущему курсу).

Geely Cowboy

Габариты Geely Cowboy 4442х1860х1770 мм при колесной базе 2640 мм. Автомобиль получил 8,8-дюймовую приборную панель и 14,6-дюймовый центральный экран мультимедийной системы.

Интерьер Geely Cowboy

Новый Geely Cowboy имеет только переднеприводные версии, но при этом подвеска всех колёс независимая, что повышает комфорт при движении.

Под капотом кроссовера 181-сильная турбочетвёрка объёмом 1.5 литра, 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

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Источник: ITHome