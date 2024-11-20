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Стартовали продажи нового китайского кроссовера по цене Lada Vesta

В Китае начались продажи доступного 181-сильного кроссовера Geely Cowboy

В КНР начались продажи нового кроссовера от Geely, построенного на базе Icon. Новинка отличается брутальной внешностью и доступной ценой. Стоимость варьируется от 95 900 до 101 900 юаней (1,3−1,4 млн рублей по текущему курсу).

Geely Cowboy
Geely Cowboy
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Габариты Geely Cowboy 4442х1860х1770 мм при колесной базе 2640 мм. Автомобиль получил 8,8-дюймовую приборную панель и 14,6-дюймовый центральный экран мультимедийной системы.

Интерьер Geely Cowboy
Интерьер Geely Cowboy

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2.0 турбо, автомат, 7 мест — почти Toyota, но гораздо дешевле

Новый Geely Cowboy имеет только переднеприводные версии, но при этом подвеска всех колёс независимая, что повышает комфорт при движении.

Под капотом кроссовера 181-сильная турбочетвёрка объёмом 1.5 литра, 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

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Источник: ITHome

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Ушакова Ирина
Фото:Autohome
Количество просмотров 25
20.11.2024 
Фото:Autohome
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