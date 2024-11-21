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Первую в мире высокоскоростную ж/д магистраль полностью запустят весной

Стала известна конкретная дата запуска ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Ввод в эксплуатацию первой в Российской Федерации высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург запланирован на 1 апреля 2028 года. Такая информация появилась на сайте концессионера трассы «ВСМ Две столицы».

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«Москва – Санкт-Петербург… Высокоскоростная железнодорожная магистраль… 1 апреля 2028 года ввод в эксплуатацию», – говорится на сайте.

В настоящее время в нашей стране таких трасс нет, высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростью от 200 до 400 км/ч.

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ВСМ между Москвой и Петербургом – первый такой масштабный проект. Ранее на официальном уровне озвучивали информацию, что запуск трассы состоится в 2028 году, но конкретная дата не называлась. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Протяженность магистрали – 679 километров, в том числе 636 километров в рамках концессионного соглашения. В планах создать целую сеть ВСМ в России.

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Источник: ria.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Валентин Антонов/ТАСС
Количество просмотров 18
21.11.2024 
Фото:Валентин Антонов/ТАСС
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