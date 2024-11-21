В России запустили движение на новых участках дорог

Мишустин открыл новые участки трасс в Пермском крае и Иркутской области

Новые участки автодорог были открыты в Пермском крае и Иркутской области под руководством главы кабмина РФ Михаила Мишустина. Он отметил, что новые дороги – это всегда и экономический рост, и новые возможности для тех регионов, где они проходят.

В Иркутской области началось движение по одному из участков трассы Р-258 «Байкал» и открыт автомобильный обход города Усолье-Сибирское на дороге Р-255 «Сибирь». В Пермском крае в этот день введен в эксплуатацию реконструированный участок М-7 «Волга».

Глава Росавтодора Роман Новиков на открытии, состоявшемся на Международном форуме и выставке «Транспорт России», пояснил, что первым по новому участку автодороги «Сибирь» в Иркутской области проехала машина, которой управлял Владимир Путин, на тот момент глава Правительства, когда проезжал по трассе «Амур» в 2010 году.

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Источник: ТАСС