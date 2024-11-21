В Сети высмеяли новую рекламную кампанию автопроизводителя с мировым именем

Основатель Tesla Илон Маск с иронией прокомментировал ребрендинг компании Jaguar

Американский миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск в свойственной ему манере с долей сарказма отреагировал на рекламную кампанию автобренда Jaguar.

Компания удалила в соцсетях все посты и анонсировала масштабный ребрендинг, новость сопровождалась видео, смысл позиционирования которого большинство пользователей не поняли.

Дело в том, что на распространенном компанией видео вообще нет ни одного автомобиля. Видеоряд содержит изображение молодых людей в яркой одежде, они выходят из лифта, красят стену, кто-то размахивает кувалдой, а затем все персонажи усаживаются на камень на фоне пустынного пейзажа в розовых тонах. Фоном мелькают слоганы: «создай изобилие», «живи ярко» и «удали обычное».

«А вы точно продаете машины?» – иронично задается риторическим вопросом миллиардер.

В ответ на шутку Маска представители мирового производителя пригласили предпринимателя на презентацию новых моделей.



Ранее, 19 ноября, Jaguar обнародовал новый логотип бренда. Компания отказалась от объемного изображения кошки в написании названия марки, но сохранила ее в качестве одного из элементов фирменного стиля в двухмерном варианте.

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Источник: yahoo.com