#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen сокращает зарплаты и отменяет премии
21 ноября
Volkswagen сокращает зарплаты и отменяет премии
Профсоюз Volkswagen собирается добиться отмены...
Китайцы поборются за авторынок РФ: когда ждать возвращения европейских брендов
21 ноября
Китайцы поборются за авторынок РФ: когда ждать возвращения европейских брендов
Эксперт Ракитин: Китайцы не уступят российский...
На трассе М-11 стало еще больше беспилотных грузовиков
21 ноября
На трассе М-11 стало еще больше беспилотных грузовиков
КАМАЗ запустил еще шесть беспилотных тягачей на...

В Сети высмеяли новую рекламную кампанию автопроизводителя с мировым именем

Основатель Tesla Илон Маск с иронией прокомментировал ребрендинг компании Jaguar

Американский миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск в свойственной ему манере с долей сарказма отреагировал на рекламную кампанию автобренда Jaguar.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Компания удалила в соцсетях все посты и анонсировала масштабный ребрендинг, новость сопровождалась видео, смысл позиционирования которого большинство пользователей не поняли.

Рекомендуем
Бустер + компрессор: сравнили 8 устройств (и собрали еще одно)

Дело в том, что на распространенном компанией видео вообще нет ни одного автомобиля. Видеоряд содержит изображение молодых людей в яркой одежде, они выходят из лифта, красят стену, кто-то размахивает кувалдой, а затем все персонажи усаживаются на камень на фоне пустынного пейзажа в розовых тонах. Фоном мелькают слоганы: «создай изобилие», «живи ярко» и «удали обычное».

«А вы точно продаете машины?» – иронично задается риторическим вопросом миллиардер.

В ответ на шутку Маска представители мирового производителя пригласили предпринимателя на презентацию новых моделей.

Ранее, 19 ноября, Jaguar обнародовал новый логотип бренда. Компания отказалась от объемного изображения кошки в написании названия марки, но сохранила ее в качестве одного из элементов фирменного стиля в двухмерном варианте.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Напомним, у издания «За рулем» есть еще два Telegram-канала: Лайфхаки для автомобилистов – советы экспертов автоотрасли и самые интересные идеи от наших подписчиков; ДТП, автохамы – в этом канале мы собрали для вас видео дорожных аварий с разбором причин ДТП. А в наш бот-предложку вы всегда можете прислать свою тему для публикации.

  • «За рулем» можно читать в Viber
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: yahoo.com

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 15
21.11.2024 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0