Продажи новых китайских авто в РФ побили рекорд

«Автостат»: продажи китайских машин в октябре почти достигли 100 тысяч штук

Как ранее писал «За рулем», Россия на данный момент является главным покупателем китайских автомобилей, и отражением этого факта стала статистика продаж в октябре. Новые китайские автомобили в минувшем месяце нашли 98,16 тысячи владельцев в России – это новый исторический максимум, констатирует аналитическое агентство «Автостат».

При этом источник отмечает интересную тенденцию: доля новых китайских авто в общей структуре рынка несколько упала – на 4,4 процентного пункта, составив во втором осеннем месяце 57,34%.

Эксперт агентства поясняет, что потерянную китайскими автопроизводителями долю заняла российская Lada, показывающая рост продаж. Кроме того, это может быть связано с ростом продаж «параллельных» иномарок в преддверии поднятия утильсбора.

Как бы то ни было, а в 2024 году Китай в РФ зашел очень мощно: за десять месяцев у нас продано 782,3 тысячи новых китайских легковушек, что составляет 59% объема всей новой легковой техники. Часть экспертов считает, что доля «китайцев» достигла своего пика, остальные же уверены, что она продолжит свой рост в 2025-м.

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Источник: Коммерсант, Автопоток