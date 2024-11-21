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Дождь и мокрый снег — погода на российских трассах в ближайшие сутки

Автодор: на большинстве российских трасс в ближайшее время пойдет мокрый снег

Государственная компания «Автодор» опубликовала свежую сводку погоды на своих трассах в ближайшие сутки. Из нее следует, что на значительной части территории России продолжает властвовать межсезонье, грозящее автомобилистам сложными дорожными условиями.

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Погодные условия на дорогах «Автодора» на ближайшие сутки

  • На М-1 «Беларусь» днем в четверг прогнозируется местами дождь и мокрый снег. В ночь на пятницу местами мокрый снег.
  • На М-3 «Украина» в ближайшие сутки местами дождь и мокрый снег.
  • М-4 «Дон» в четверг и до утра пятницы ожидается местами дождь.
  • На М-11 «Нева» сегодня прогнозируется небольшой дождь с мокрым снегом. В ночь на пятницу на всем протяжении трассы преимущественно без осадков.
  • На М-12 «Восток» в ближайшие сутки на территории Московской, Владимирской и Нижегородской областей местами дожди.

Таким образом, главной опасностью для водителей, выезжающих на российские трассы, в ближайшие 24 часа станет мокрый снег. «За рулем» советует владельцам личного транспорта прислушаться к советам по управлению авто от Госавтоинспекции, а также правильно выбрать момент для смены шин.

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Компания «Автодор», в свою очередь, рекомендует автомобилистам избегать резких маневров, не забывать пользоваться поворотниками при маневрах, своевременно делать перерывы, используя для этого имеющиеся на трассах площадки отдыха, и следить за сообщениями на информационных табло.

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Источник: Автодор

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Unsplash
Количество просмотров 6
21.11.2024 
Фото:Unsplash
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