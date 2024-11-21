Американский автогигант уволит тысячи сотрудников в Европе

Компания Ford заявила об увольнении 4 тысяч европейцев

20 ноября американский автопроизводитель Ford сообщил о сокращении 4 тыс. рабочих мест в Европе к концу 2027 года. Это 14% европейских работников, или 2,3% сотрудников компании в целом. Увольнения автогигант объяснил необходимостью «достичь долгосрочной конкурентоспособности».

Наряду с прочими автопроизводителями у компании Ford упали продажи на фоне инфляции, роста конкуренции со стороны китайских компаний, а также трудностей с продажами электрокаров.

С января по сентябрь текущего года продажи компании в Европе просели на 17,9%. Вице-президент Ford Europe Питер Годселл заявил о более низком спросе на электрокары, чем ожидалось ранее, и росте операционных расходов, в связи с чем требуется реструктуризация европейского бизнеса.

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Источник: Ford