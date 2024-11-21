#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Средства от утильсбора хотят отдавать российским автозаводам
21 ноября
Средства от утильсбора хотят отдавать российским автозаводам
Алиханов: Минпромторг направит деньги от...
Volkswagen сокращает зарплаты и отменяет премии
21 ноября
Volkswagen сокращает зарплаты и отменяет премии
Профсоюз Volkswagen собирается добиться отмены...
Китайцы поборются за авторынок РФ: когда ждать возвращения европейских брендов
21 ноября
Китайцы поборются за авторынок РФ: когда ждать возвращения европейских брендов
Эксперт Ракитин: Китайцы не уступят российский...

Американский автогигант уволит тысячи сотрудников в Европе

Компания Ford заявила об увольнении 4 тысяч европейцев

20 ноября американский автопроизводитель Ford сообщил о сокращении 4 тыс. рабочих мест в Европе к концу 2027 года. Это 14% европейских работников, или 2,3% сотрудников компании в целом. Увольнения автогигант объяснил необходимостью «достичь долгосрочной конкурентоспособности».

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Наряду с прочими автопроизводителями у компании Ford упали продажи на фоне инфляции, роста конкуренции со стороны китайских компаний, а также трудностей с продажами электрокаров.

Рекомендуем
Бустер + компрессор: сравнили 8 устройств (и собрали еще одно)

С января по сентябрь текущего года продажи компании в Европе просели на 17,9%. Вице-президент Ford Europe Питер Годселл заявил о более низком спросе на электрокары, чем ожидалось ранее, и росте операционных расходов, в связи с чем требуется реструктуризация европейского бизнеса.

Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие седаны с проверенными атмосферными моторами.

  • «За рулем» можно читать в Viber
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Ford

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 8
21.11.2024 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0