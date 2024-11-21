Шинный завод будет ежегодно производить в России порядка 1,2 млн шин в год

В России успешно перезапущен шинный завод Gislaved в Ульяновске

Ульяновский шинный завод Gislaved (бывший Bridgestone, входит в группу «Кордиант») возобновил производство. Об успешном старте работ сообщили в пресс-службе холдинга.

Перезапуск производственных мощностей начинается с выпуска новой летней модели под брендом Cordiant.

«В 2025 году ассортимент завода начнет постепенно расширяться, в том числе за счет моделей премиального бренда Gislaved. Старт производства зимних шин запланирован на первое полугодие 2025 года», – уточнили представители холдинга.

На текущий момент завершены все необходимые испытания и сертификации для возобновления производства. Готовность к старту продаж подтверждена безопасностью продукции, заверили в компании.

В планах предприятия на 2025 год – выпустить порядка 1,2 млн шин при проектной мощности 2,4 млн шин в год.

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Источник: interfax.ru