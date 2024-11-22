Новая машина КАМАЗ для суровой зимы — аналогов нет!

КАМАЗ создал машину для расчистки дорог в условиях экстремальной зимы

Автозавод «КАМАЗ» представил спецавтомобиль для заснеженных регионов России, созданный в сотрудничестве с компаниями «Риат» и «Меркатор». Это комбинированная дорожная машина на шасси КАМАЗ-ВАНКОР 6522-RT для прокладывания и расчистки дорог в условиях экстремальной зимы.

Спецавтомобиль оснащен фрезерно-роторным снегоочистителем с приводом от силовой установки шасси, который может загружать 40 автосамосвалов КАМАЗ в час и убирать полосу шириной 2,6 метра. В случае необходимости машину можно использовать не только как снегоочиститель, но и как обычный самосвал (без навесного оборудования) для перевозки сыпучих и инертных грузов, а также как привычная дорожным службам комбинированная дорожная машина (КДМ).

«Главная особенность спецтехники – это возможность ее работы в качестве мощного фрезерно-роторного снегоочистителя с производительностью до 2,5 тыс. кубометров снежной массы в час. Колесная формула транспортного средства – 6х6 с гидростатической трансмиссией, позволяющей осуществлять рабочий ход на скоростях от 0 до 8 км/ч для обеспечения оптимальных режимов работы фрезерно-роторного оборудования», – говорится в официальном пресс-релизе.

Есть и принципиальное отличие от аналогичной техники со снегоочистителями: ДВС машины используется как для ее движения, так и для привода оборудования. Второго ДВС, отдельно предназначенного для привода снегоочистителя, в этой модели нет. Впервые такую схему обкатали в тестовой эксплуатации в Республике Саха (Якутия) – там эти машины круглогодично работают уже три года.

Машина, получившая индекс КДМ-ЭД660АК, уже прошла полный цикл испытаний и сертификацию. Пресс-служба заявляет, что спрос есть в Мурманской области и Ненецком автономном округе, заинтересованность также проявили организации Алтайского и Красноярского краев, Оренбургской и Волгоградской областей, Дальнего Востока. Аналогов этой спецтехники в России нет.

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Источник: КАМАЗ