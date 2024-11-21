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Пройти медкомиссию будущим водителям станет сложнее

Хайцеэр: В России хотят ужесточить правила прохождения водительской медкомиссии

В России могут ужесточить требования к медицинским справкам для водителей, добавив обязательные анализы на наркотики.

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На данный момент проще и дешевле приобрести «хорошую» справку, чем пройти медкомиссию самостоятельно, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Этим активно пользуются как люди, злоупотребляющие запрещенными веществами, так и хронические алкоголики.

За 9 месяцев 2024 года 10% всех ДТП произошло по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения. В результате погибли 105 человек, более 2,5 тысяч получили травмы. Многие из этих происшествий могли бы не случиться, если бы процесс получения медсправки был сложнее.

Ян Хайцеэр, вице-президент Национального автомобильного союза:

– Почти все автошколы сейчас сотрудничают с клиниками и за небольшие деньги решают вопрос с документацией.

Иногда справку можно заказать в интернете с доставкой за полчаса, всего за 3-3,5 тысячи рублей, с подписями нарколога и психиатра. Анализы в таком случае никто не сдаёт.

Такая практика используется и теми, кто был лишен водительских прав за нетрезвое вождение. Неизвестно, прекратили ли они употребление алкоголя или наркотиков, но аварии с участием таких водителей продолжаются.

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Национальный автомобильный союз обратился в Минздрав с предложением создать реестр граждан, находящихся на учете у врачей-наркологов и психиатров, чтобы оперативно проверять информацию о водителях. Однако, по мнению Союза, важнейшим шагом будет внесение изменений в законодательство, согласно которым при получении медсправки водителям потребуется сдавать анализы и прикреплять их результаты к документам.

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Источник: Mash/Telegram-канал

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Алексеева Елена
Фото:Егор Алеев/ТАСС, Национальный автомобильный союз
Количество просмотров 9
21.11.2024 
Фото:Егор Алеев/ТАСС, Национальный автомобильный союз
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