Пройти медкомиссию будущим водителям станет сложнее
В России могут ужесточить требования к медицинским справкам для водителей, добавив обязательные анализы на наркотики.
На данный момент проще и дешевле приобрести «хорошую» справку, чем пройти медкомиссию самостоятельно, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Этим активно пользуются как люди, злоупотребляющие запрещенными веществами, так и хронические алкоголики.
За 9 месяцев 2024 года 10% всех ДТП произошло по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения. В результате погибли 105 человек, более 2,5 тысяч получили травмы. Многие из этих происшествий могли бы не случиться, если бы процесс получения медсправки был сложнее.
Ян Хайцеэр, вице-президент Национального автомобильного союза:
– Почти все автошколы сейчас сотрудничают с клиниками и за небольшие деньги решают вопрос с документацией.
Иногда справку можно заказать в интернете с доставкой за полчаса, всего за 3-3,5 тысячи рублей, с подписями нарколога и психиатра. Анализы в таком случае никто не сдаёт.
Такая практика используется и теми, кто был лишен водительских прав за нетрезвое вождение. Неизвестно, прекратили ли они употребление алкоголя или наркотиков, но аварии с участием таких водителей продолжаются.
Национальный автомобильный союз обратился в Минздрав с предложением создать реестр граждан, находящихся на учете у врачей-наркологов и психиатров, чтобы оперативно проверять информацию о водителях. Однако, по мнению Союза, важнейшим шагом будет внесение изменений в законодательство, согласно которым при получении медсправки водителям потребуется сдавать анализы и прикреплять их результаты к документам.
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Источник: Mash/Telegram-канал