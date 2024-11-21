Наивысшая смертность в ДТП: названы самые опасные электрокары
Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA), изучив статистику аварийности, выяснило, что больше всего смертельных ДТП происходило в стране с участием электрокаров марки Tesla.
Анализировались аварии, которые привели к смерти водителя или пассажиров с 2017 по 2022 год. В среднем в США вероятность такого ДТП составила 2,8 на 1 млрд км, при этом электромобили Tesla попали в аварию 5,6 раз, что вдвое выше среднего показателя. На второй строчке марка Kia с показателем 5,5 на 1 млрд км, а на третьем Buick с показателем 4,8.
Среди моделей больше всего смертельных исходов в авариях зарегистрировано у автомобилей Hyundai Venue, Chevrolet Corvette, Mitsubishi Mirage, Porsche 911, Honda CR-V Hybrid, Tesla Model Y, Mitsubishi Mirage G4, Buick Encore GX, Kia Forte, Buick Envision.
Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие седаны с проверенными атмосферными моторами.
- «За рулем» можно читать в Viber
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: iSeeCars