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Презумпция ответственности избавит от необходимости ехать на процедуру за сотни км

Госдума: самозанятых таксистов могут освободить от ежедневного медосмотра

Самозанятым водителями такси могут изменить правила прохождения ежедневных медосмотров и проверку технического состояния автомобиля. О соответствующих поправках в закон «О организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский.

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Согласно поправкам, в отношении самозанятых таксистов введут «презумпцию ответственности», которая избавит их от необходимости проходить ежедневный медосмотр и проверку техсостояния автомобилей такси.

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«Модель, установления в законе, рассчитана на таксопарки, но не учитывает, что эти правила водители самозанятые просто не могут выполнить. В ряде случаев до пункта техосмотра или медосмотра нужно проехать несколько сотен километров. Введение анкетирования и принципа презумпции ответственности, позволит решить эту проблему», – отмечает парламентарий.

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Предполагается, что перед получением заказа от агрегатора самозанятый таксист заполнит электронную анкету, подтверждающую, что он трезв, у него нет проблем со здоровьем, а автомобиль находится в должном техническом состоянии. Если произойдет ДТП, и выяснится, что водитель дал неверные сведения, этот факт будет расцениваться как отягчающее обстоятельство, подытожил Лисовский.

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Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 32
21.11.2024 
Фото:АГН «Москва»
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