На АВТОВАЗе рассказали о коробке передач на Ниву

Максим Соколов: АВТОВАЗ не планирует устанавливать коробку-автомат на Ниву

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов сообщил, что компания не планирует оснащать автомобили Нива автоматической коробкой передач. Он отметил, что хотя технически это возможно, такие изменения не будут востребованы покупателями.

Соколов озвучил эту информацию в рамках форума-выставки «Транспорт России», уточнив, что на данный момент нет планов по внедрению автоматической трансмиссии на Ниву.

Напомним, сегодня в линейку автомобилей Niva входят модели Legend и Travel, которые, по данным аналитического агентства «Автостат», вошли в топ продаж в октябре 2024 года, заняв 7-е и 8-е места соответственно.

Недавно внедорожники Lada Niva были оснащены новыми амортизаторами. Внесенные изменения в конструкцию значительно улучшили их надежность и срок службы. Новая форма кожуха полностью исключает риск появления трещин при эксплуатации, отмечают специалисты.

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Источник: ТАСС