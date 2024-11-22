Kia Sportage 2026 года получил 10-дюймовый дисплей на ветровом стекле

На автосалоне в Лос-Анджелесе представили обновленный Kia Sportage 2026 года

У автомобиля новые передний и задний бамперы, обновленные светодиодные фары и характерный рисунок на задних фонарях делают его заметным на дороге. Для поклонников индивидуализации предусмотрены новые легкосплавные диски в размерах 17, 18 и 19 дюймов.

Салон Sportage 2026 года ориентирован на комфорт и удобство водителя и пассажиров. Среди новшеств – 12,3-дюймовый сенсорный дисплей с возможностью беспроводных обновлений и интеграцией Apple CarPlay и Android Auto. Система Digital Key 2.0 Premium позволяет открывать и запускать автомобиль с помощью смартфона, а точка доступа Wi-Fi обеспечивает интернет-соединение для пяти устройств.

Kia Sportage 2026 года

На топовых комплектациях доступны такие фишки, как 10-дюймовый дисплей на лобовом стекле и поддержка голосовых помощников Amazon Alexa и Google Assistant.

Kia Sportage 2026 года будет доступен с тремя различными типами силовых агрегатов, это:

2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель внутреннего сгорания мощностью 187 л.с. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач;

гибрид Turbo HEV – 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 231 л.с. (на 4 л.с. больше, чем у предыдущей модели) и электромотор на 47,7 кВт. Он оснащается шестидиапазонным автоматом;

плагин-гибрид Turbo PHEV объединяет 1,6-литровый турбированный двигатель с электродвигателем мощностью 72 кВт. Их общая мощность составляет 268 л.с. (на 7 л.с. больше, чем у предыдущей модели). Этот вариант комплектуется 6-ступенчатой АКП, оснащен полным приводом и режимом Terrain, позволяющим преодолевать сложные участки дороги (снег, грязь, песок).

Что касается безопасности, то Kia предлагает обновленный набор систем помощи водителю, включая автоматическое экстренное торможение, систему предотвращения фронтальных столкновений и предупреждение о сближении при парковке.

Kia Sportage 2026 года

Обновленный Kia Sportage поступит в продажу в США во втором квартале 2026 года, точные цены будут объявлены ближе к дате выхода.

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Источник: KCB