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Kia Sportage 2026 года получил 10-дюймовый дисплей на ветровом стекле

На автосалоне в Лос-Анджелесе представили обновленный Kia Sportage 2026 года

У автомобиля новые передний и задний бамперы, обновленные светодиодные фары и характерный рисунок на задних фонарях делают его заметным на дороге. Для поклонников индивидуализации предусмотрены новые легкосплавные диски в размерах 17, 18 и 19 дюймов.

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Салон Sportage 2026 года ориентирован на комфорт и удобство водителя и пассажиров. Среди новшеств – 12,3-дюймовый сенсорный дисплей с возможностью беспроводных обновлений и интеграцией Apple CarPlay и Android Auto. Система Digital Key 2.0 Premium позволяет открывать и запускать автомобиль с помощью смартфона, а точка доступа Wi-Fi обеспечивает интернет-соединение для пяти устройств.

Kia Sportage 2026 года
Kia Sportage 2026 года

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На топовых комплектациях доступны такие фишки, как 10-дюймовый дисплей на лобовом стекле и поддержка голосовых помощников Amazon Alexa и Google Assistant.

Kia Sportage 2026 года будет доступен с тремя различными типами силовых агрегатов, это:

  • 2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель внутреннего сгорания мощностью 187 л.с. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач;
  • гибрид Turbo HEV – 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 231 л.с. (на 4 л.с. больше, чем у предыдущей модели) и электромотор на 47,7 кВт. Он оснащается шестидиапазонным автоматом;
  • плагин-гибрид Turbo PHEV объединяет 1,6-литровый турбированный двигатель с электродвигателем мощностью 72 кВт. Их общая мощность составляет 268 л.с. (на 7 л.с. больше, чем у предыдущей модели). Этот вариант комплектуется 6-ступенчатой АКП, оснащен полным приводом и режимом Terrain, позволяющим преодолевать сложные участки дороги (снег, грязь, песок).

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Что касается безопасности, то Kia предлагает обновленный набор систем помощи водителю, включая автоматическое экстренное торможение, систему предотвращения фронтальных столкновений и предупреждение о сближении при парковке.

Kia Sportage 2026 года
Kia Sportage 2026 года

Обновленный Kia Sportage поступит в продажу в США во втором квартале 2026 года, точные цены будут объявлены ближе к дате выхода.

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Источник: KCB

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Алексеева Елена
Количество просмотров 24
22.11.2024 
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Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
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