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Обновление УАЗ Патриот — вот что будет в салоне!

УАЗ запатентовал дизайн нового рулевого колеса для модернизированного Патриота

В открытой части базы Роспатента появились рендерные изображения рулевого колеса одной из моделей УАЗ. Источник, разместивший изображения, предполагает, что такое рулевое колесо будет устанавливаться на обновленный флагманский внедорожник УАЗ Патриот. Правообладателем в опубликованных документах выступает Ульяновский автозавод.

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По данным, полученным ресурсом от источника на Ульяновском автозаводе, это вариант руля без клавиш управления вспомогательными функциями на спицах, но с подушкой безопасности. Похожий по конфигурации руль с большой долей вероятности будет внедрен в серийное производство летом 2025 года, добавляет источник.

Как ранее сообщал «За рулем», в рамках модернизации внедорожник УАЗ Патриот получит новые рулевое колесо, переднюю панель и центральный тоннель. Точечные изменения коснутся и внешности – модель получит более яркие светодиодные фары и фонари.

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Но главные изменения произойдут под капотом: в качестве альтернативы 150-сильному бензиновому ZMZ Pro будет предложен 2-литровый турбодизель JAC с отдачей 136 л.с. В пару к обоим двигателями планируются 6-ступентчатые МКП и АКП от восточного партнера. Производство агрегатов локализовано в России. Премьера обновленной версии внедорожника УАЗ Патриот назначена на ноябрь 2025 года.

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Источник: Российская газета, Роспатент

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 12
22.11.2024 
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Отзывы о УАЗ Patriot (453)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Patriot  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Комментарий:
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).
+5