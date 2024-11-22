Обновление УАЗ Патриот — вот что будет в салоне!
В открытой части базы Роспатента появились рендерные изображения рулевого колеса одной из моделей УАЗ. Источник, разместивший изображения, предполагает, что такое рулевое колесо будет устанавливаться на обновленный флагманский внедорожник УАЗ Патриот. Правообладателем в опубликованных документах выступает Ульяновский автозавод.
По данным, полученным ресурсом от источника на Ульяновском автозаводе, это вариант руля без клавиш управления вспомогательными функциями на спицах, но с подушкой безопасности. Похожий по конфигурации руль с большой долей вероятности будет внедрен в серийное производство летом 2025 года, добавляет источник.
Как ранее сообщал «За рулем», в рамках модернизации внедорожник УАЗ Патриот получит новые рулевое колесо, переднюю панель и центральный тоннель. Точечные изменения коснутся и внешности – модель получит более яркие светодиодные фары и фонари.
Но главные изменения произойдут под капотом: в качестве альтернативы 150-сильному бензиновому ZMZ Pro будет предложен 2-литровый турбодизель JAC с отдачей 136 л.с. В пару к обоим двигателями планируются 6-ступентчатые МКП и АКП от восточного партнера. Производство агрегатов локализовано в России. Премьера обновленной версии внедорожника УАЗ Патриот назначена на ноябрь 2025 года.
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Источник: Российская газета, Роспатент