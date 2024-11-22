Камеры фото- и видеофиксации в 2025 году заработают эффективнее

Эксперт Похмелкин: повышение штрафов за нарушение ПДД не улучшит безопасность

Повышение штрафов за несоблюдение правил дорожного движения вряд ли приведет к снижению количества нарушений. Эта мера скорее призвана увеличить поступления в бюджет. Таким мнением поделился председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

«Нет никаких юридических или связанных с текущей ситуацией в сфере дорожного движения причин для повышения штрафов. Это чисто инфляционная мера, направленная на увеличение поступлений в бюджет. Обычно после ужесточения наказания в течение короткого времени количество нарушений может даже увеличиться. Это связано с тем, что воодушевленные сотрудники дорожной полиции начинают активнее применять законодательство. Однако эффект от таких мер обычно не длится долго. Затем ситуация стабилизируется», – объясняет эксперт.

Похмелкин уточнил, что дорожные штрафы в 98% случаев фиксируют камеры, а не сотрудники Госавтоинспекции. При этом он допустил, что после обновления КоАП технические средства фото- и видеофиксации могут начать работать эффективнее. Нарушения, попавшие под изменение сумм штрафов, являются наиболее распространенными.

«Превышение скорости – конечно, самое распространенное нарушение. Даже самые дисциплинированные водители могут допустить его, например, не заметив знак или совершая обгон на трассе», – отмечает специалист.

Напомним, с 1 января 2025 года в России могут значительно вырасти штрафы за нарушение Правил дорожного движения. Согласно проекту поправок, размеры штрафов вырастут примерно в 1,5 раза.

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Источник: aif.ru