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Камеры фото- и видеофиксации в 2025 году заработают эффективнее

Эксперт Похмелкин: повышение штрафов за нарушение ПДД не улучшит безопасность

Повышение штрафов за несоблюдение правил дорожного движения вряд ли приведет к снижению количества нарушений. Эта мера скорее призвана увеличить поступления в бюджет. Таким мнением поделился председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

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«Нет никаких юридических или связанных с текущей ситуацией в сфере дорожного движения причин для повышения штрафов. Это чисто инфляционная мера, направленная на увеличение поступлений в бюджет. Обычно после ужесточения наказания в течение короткого времени количество нарушений может даже увеличиться. Это связано с тем, что воодушевленные сотрудники дорожной полиции начинают активнее применять законодательство. Однако эффект от таких мер обычно не длится долго. Затем ситуация стабилизируется», – объясняет эксперт.

Похмелкин уточнил, что дорожные штрафы в 98% случаев фиксируют камеры, а не сотрудники Госавтоинспекции. При этом он допустил, что после обновления КоАП технические средства фото- и видеофиксации могут начать работать эффективнее. Нарушения, попавшие под изменение сумм штрафов, являются наиболее распространенными.

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«Превышение скорости – конечно, самое распространенное нарушение. Даже самые дисциплинированные водители могут допустить его, например, не заметив знак или совершая обгон на трассе», – отмечает специалист.

Напомним, с 1 января 2025 года в России могут значительно вырасти штрафы за нарушение Правил дорожного движения. Согласно проекту поправок, размеры штрафов вырастут примерно в 1,5 раза.

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Источник: aif.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 21
22.11.2024 
Фото:Depositphotos
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