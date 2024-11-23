Рама, АКП, полный привод — большой внедорожник едет в Россию

Полноразмерный рамный внедорожник JAC появится в России в конце 2025 года

В череде новинок от китайского бренда JAC, которая ожидает нас в 2025 году, будет полноразмерный рамный внедорожник. Новинка пока носит кодовое название JS9 и построена на базе большого пикапа JAC Т9.

В силу этого модель оснастят бензиновым мотором N20TG объемом 2,0 л мощностью 224 л.с. в паре с 8-ступенчатым автоматом. Как ранее рассказывал «За рулем», этот мотор с широкой полкой крутящего момента позволяет использовать бензин АИ-92.

Внедорожник JAC пока имеет кодовое обозначение JS9

Кстати, у анонсированного ранее внедорожника Sollers будет тот же самый двигатель, но в варианте мощности 200 л.с. Да и платформа у машины российской марки будет тоже от пикапа JAC Т9, но если Соллерс переймет ее без существенных изменений, то вот внедорожник JAC JS9 примерит укороченную версию. Хотя длина машины останется внушительной – 5200 мм.

Перспективный внедорожник Sollers, имеющий ту же платформу JAC

Сличая кадры двух презентаций, можно проследить эту разницу между перспективными внедорожниками по длине платформы. А также – отметить тот факт, что в передней части машины будут практически идентичными, за исключением эмблем и радиаторных решеток.

Источник предполагает, что внедорожник под маркой Sollers (более крупный, но менее мощный) будет играть в сравнительно недорогом сегменте, тогда как JAC JS9 примерит на себя роль покорителя более престижного сегмента. В любом случае, вскоре в РФ окажутся два соплатформенных и очень похожих друг на друга рамных внедорожника. Какой окажется лучше, узнаем после объявления прайсов и проведения первых тест-драйвов. Внедорожник от JAC ожидается в четвертом квартале 2025-го.

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Источник: Китайские автомобили