Рама, АКП, полный привод — большой внедорожник едет в Россию

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Полноразмерный рамный внедорожник JAC появится в России в конце 2025 года

В череде новинок от китайского бренда JAC, которая ожидает нас в 2025 году, будет полноразмерный рамный внедорожник. Новинка пока носит кодовое название JS9 и построена на базе большого пикапа JAC Т9.

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В силу этого модель оснастят бензиновым мотором N20TG объемом 2,0 л мощностью 224 л.с. в паре с 8-ступенчатым автоматом. Как ранее рассказывал «За рулем», этот мотор с широкой полкой крутящего момента позволяет использовать бензин АИ-92.

Внедорожник JAC пока имеет кодовое обозначение JS9
Внедорожник JAC пока имеет кодовое обозначение JS9

Кстати, у анонсированного ранее внедорожника Sollers будет тот же самый двигатель, но в варианте мощности 200 л.с. Да и платформа у машины российской марки будет тоже от пикапа JAC Т9, но если Соллерс переймет ее без существенных изменений, то вот внедорожник JAC JS9 примерит укороченную версию. Хотя длина машины останется внушительной – 5200 мм.

Перспективный внедорожник Sollers, имеющий ту же платформу JAC
Перспективный внедорожник Sollers, имеющий ту же платформу JAC

Сличая кадры двух презентаций, можно проследить эту разницу между перспективными внедорожниками по длине платформы. А также – отметить тот факт, что в передней части машины будут практически идентичными, за исключением эмблем и радиаторных решеток.

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Источник предполагает, что внедорожник под маркой Sollers (более крупный, но менее мощный) будет играть в сравнительно недорогом сегменте, тогда как JAC JS9 примерит на себя роль покорителя более престижного сегмента. В любом случае, вскоре в РФ окажутся два соплатформенных и очень похожих друг на друга рамных внедорожника. Какой окажется лучше, узнаем после объявления прайсов и проведения первых тест-драйвов. Внедорожник от JAC ожидается в четвертом квартале 2025-го.

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Источник: Китайские автомобили

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 30
23.11.2024 
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