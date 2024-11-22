Получение медсправки усложнят? Эксперты оценили идею с тестами для водителей

Эксперт Шкуматов не видит смысла сдавать тест на наркотики будущим водителям

Сдавать анализ на наркотики кандидатам в водители нет никакой необходимости, потому что сотрудники прокуратуры на регулярной основе проверяют водителей. Таким мнением поделился член общественного совета ГУ МВД, руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Он подчеркивает, что состоящие на учете у нарколога или психиатра граждане все равно не смогут получить водительские права. К тому же, сотрудники прокуратуры регулярно проверяют водителей с целью установки факта получения удостоверения без медицинских оснований, заверил Шкуматов.

«Отсутствие противопоказаний у психиатра или нарколога не гарантирует, что в течение десяти лет человек не начнет употреблять что-то запрещенное. Поэтому эта работа прокуратуры постоянная и ежедневная. Справку с собой вы возить не обязаны, от нее мало толку. У нас уже есть рабочий механизм – прокурорское реагирование», – подытожил эксперт.

Напомним, ранее в российских СМИ появилась информация, что в РФ намерены пересмотреть регламент получения медицинской справки для водительских прав. Высказывалась идея, что водителям в обязательном порядке придется сдавать тест на наркотики.

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Источник: nsn.fm