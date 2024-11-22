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Получение медсправки усложнят? Эксперты оценили идею с тестами для водителей

Эксперт Шкуматов не видит смысла сдавать тест на наркотики будущим водителям

Сдавать анализ на наркотики кандидатам в водители нет никакой необходимости, потому что сотрудники прокуратуры на регулярной основе проверяют водителей. Таким мнением поделился член общественного совета ГУ МВД, руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

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Он подчеркивает, что состоящие на учете у нарколога или психиатра граждане все равно не смогут получить водительские права. К тому же, сотрудники прокуратуры регулярно проверяют водителей с целью установки факта получения удостоверения без медицинских оснований, заверил Шкуматов.

«Отсутствие противопоказаний у психиатра или нарколога не гарантирует, что в течение десяти лет человек не начнет употреблять что-то запрещенное. Поэтому эта работа прокуратуры постоянная и ежедневная. Справку с собой вы возить не обязаны, от нее мало толку. У нас уже есть рабочий механизм – прокурорское реагирование», – подытожил эксперт.

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Напомним, ранее в российских СМИ появилась информация, что в РФ намерены пересмотреть регламент получения медицинской справки для водительских прав. Высказывалась идея, что водителям в обязательном порядке придется сдавать тест на наркотики.

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Источник: nsn.fm

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Светлана Тарасенко
Фото:URA.RU/TASS
Количество просмотров 7
22.11.2024 
Фото:URA.RU/TASS
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