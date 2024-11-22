Срок службы зимних шин можно продлить: как это сделать
Эксперты российского производителя шин Ikon Tyres назвали нескольких простых правил, которые следует соблюдать для увеличения срока эксплуатации зимней резины. Так, они не должны использоваться летом в жару и на раскаленном дорожном полотне. Иначе очень быстро износится протектор.
Также зимние покрышки следует аккуратно обкатывать первые 500-900 километров, избегая резких торможений и ускорений.
В-третьих, рекомендуется тщательно очищать покрышки перед отправкой на хранение.
Шины должны храниться в сухом, темном и проветриваемом месте без пакетов во избежание образования конденсата, который негативно влияет на них.
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Источник: Газета.Ru