Срок службы зимних шин можно продлить: как это сделать

В Ikon Tyres перечислили четыре способа продления ресурса зимней резины

Эксперты российского производителя шин Ikon Tyres назвали нескольких простых правил, которые следует соблюдать для увеличения срока эксплуатации зимней резины. Так, они не должны использоваться летом в жару и на раскаленном дорожном полотне. Иначе очень быстро износится протектор.

Также зимние покрышки следует аккуратно обкатывать первые 500-900 километров, избегая резких торможений и ускорений.

В-третьих, рекомендуется тщательно очищать покрышки перед отправкой на хранение.

Шины должны храниться в сухом, темном и проветриваемом месте без пакетов во избежание образования конденсата, который негативно влияет на них.

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Источник: Газета.Ru