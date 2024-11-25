Флешбэк в молодость: мужчине подарили машину, которую он продал более 40 лет назад

Сын подарил отцу на 65-летие Chevrolet Camaro 1967 года, проданный 41 год назад

Житель американского Техаса в качестве подарка своему отцу на день рождения преподнес ему машину, которую глава семейства продал 41 год назад.

Chevrolet Camaro 1967 года

В свой 65-й день рождения мужчина получил в подарок от сына Chevrolet Camaro 1967 года выпуска. Об этой машине мужчина мечтал с того момента, как ему пришлось продать такую же модель 41 год назад, чтобы были деньги прокормить себя и жену с новорожденным ребенком.

Сын именинника рассказал, что 2021 год стал для него успешным в бизнесе, и он принял решение исполнить давнюю мечту своего пожилого родителя. Год у него ушел на поиски той самой машины. Втайне от него он два года реставрировал автомобиль, чтобы приурочить окончание ремонта к круглой дате отца.

Таким образом он хотел отдать дань уважения своему родителю за его любовь и заботу. Возвращение в семью культового Camaro стало очень символичным способом выразить любовь и поддержку своему отцу. Сюрприз удался, вызвав у отца неподдельные эмоции и слезы благодарности.

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Источник: goodnewsnetwork.org