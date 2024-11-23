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Сложные времена диктуют непростые решения: 2 автобренда-конкурента объединятся

GM и Hyundai объединятся для обмена акциями и создания пикапа

Конкурирующие между собой автобренды Hyundai Motor и General Motors (GM) объединят свои усилия по разработке пикапа. Кроме того, в планах, укрепление сотрудничества путем обмена акциями для создания перекрестных акционерных владений. Об этом пишут зарубежные СМИ со ссылкой на источники в южнокорейском автоконцерне.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

В частности, согласно информации, GM и Hyundai Group подписали меморандум о совместной деятельности еще в текущем сентябре. Компании намерены помогать друг другу, чтобы укрепить свои позиции на растущем рынке грузовиков в Южной Америке.

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Чтобы не терять время на разработке новых моделей, партнеры используют технологии бэдж-инжиниринга: легкий Hyundai Santa Cruz может появиться под одним из брендов GM, а Hyundai разрешат продавать под своей маркой более крупные рамники Chevrolet. Чтобы закрепить свои намерения в партнерстве, GM и Hyundai обменяются пакетами акций.

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Источник: pulse.mk.co.kr

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 39
23.11.2024 
Фото:Unsplash
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