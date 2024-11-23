Из «копейки» сделали гоночную машину с подвеской BMW, и вот что в итоге вышло

В ФРГ выставили на продажу 500-сильную машину с кузовом ВАЗ-2101 за ₽2,3 млн

Необычную Lada выставили на продажу в немецком Мариенберге, во всяком случае, кузов машины внешне очень напоминает ВАЗ-2101. Объявление о продаже опубликовано на одном из немецких специализированных ресурсов.

Немецкий тюнинг-проект на базе ВАЗ-2101

Машину трансформировали в гоночное купе с мотором мощностью 500 л.с. и подвеской от BMW, такие характеристики позволяют участвовать в гонках. Стоимость машины оценили 22,5 тысячи евро – примерно 2,3 млн. рублей по текущему курсу – выше стартовой цены Lada Vesta в РФ.

Немецкий тюнинг-проект на базе ВАЗ-2101

Под капотом стоит мотор объемом 2,0 л, в объявлении продавца указано, что в качестве коробки передач задействована 5-ступенчатая МКП ZF с керамическим сцеплением и задним дифференциалом. Ходовую часть спорткара пересобрали с применением компонентов от BMW E36 и E46, а также деталей Eibach, установили тормозные суппорты Porsche и гидравлический «ручник» Wilwood, 17-дюймовые колесные диски. Пробег «копейки» составляет примерно 2,5 тыс. км.

Немецкий тюнинг-проект на базе ВАЗ-2101

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Источник: motorsportmarkt.de