#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Honda Envix
23 ноября
В Россию привезли просторный, хорошо оснащенный и недорогой японский седан
Из КНР в Россию привезли новый седан Honda...
Renault прощается с мотором, который планировали ставить на автомобили Lada
23 ноября
Renault прощается с мотором, который планировали ставить на автомобили Lada
Renault отказался от мотора 1,3 TCe...
Стали известны цены последних Mercedes, собранных в России
23 ноября
Стали известны цены последних Mercedes, собранных в России
В РФ собрали партию седанов и кроссоверов...

Китай подготовил достойный ответ Bentley и Maybach: подробности и фото

Hongqi представил на автосалоне в Гуанчжоу свой флагманский седан Guoya

Флагманский седан Hongqi Guoya, ранее известный под индексом L1, представленный на автосалоне в Гуанчжоу, заявляет о серьезных намерениях конкурировать с такими гигантами, как Bentley и Mercedes-Maybach, не только на внутреннем рынке, но и за его пределами, в том числе и в России.

Hongqi Guoya
Hongqi Guoya
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Сердцем Guoya выступают два мощных двигателя: 3,0-литровый турбомотор V6 мощностью 381 л.с. в базовой комплектации и впечатляющий 4,0-литровый V8 мощностью 476 л.с. в топовой версии. Оба двигателя работают в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода, обеспечивающей уверенное движение в любых условиях. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,8 секунды для V6 и 4,3 секунды для V8 – характеристики, достойные настоящего спортивного седана.

Hongqi Guoya
Hongqi Guoya

Рекомендуем
Выбираем правильный Chery — Tiggo 7 в топе или базовый Tiggo 8

Седан может быть, как 5-, так и 4-местным. В 4-местной версии пассажиры заднего ряда насладятся мультиконтурными креслами с электрическими регулировками, подогревом, вентиляцией, памятью положений и функцией массажа – настоящий мобильный спа-салон. Развлекательная система включает в себя акустическую систему с 32 динамиками, обеспечивающую кристально чистый звук, и 14-дюймовые экраны для пассажиров заднего ряда, позволяющие наслаждаться фильмами или работать во время поездки. Беспроводные зарядки для смартфонов – само собой разумеющееся дополнение к уровню оснащения. Габариты 5353 х 1998 х 1511 мм и внушительная колесная база в 3260 мм обеспечивают просторный и комфортный салон.

Интерьер Hongqi Guoya
Интерьер Hongqi Guoya

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Цена на китайском рынке варьируется от 193,5 тыс. долларов за базовую версию до 257 тыс. долларов за топовую. Однако, учитывая затраты на доставку, таможенные пошлины и другие налоги, цена Hongqi Guoya в России, безусловно, будет выше.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Autohome

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 12
23.11.2024 
Фото:ITHome
Поделиться:
Оцените материал:
0