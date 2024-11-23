Китай подготовил достойный ответ Bentley и Maybach: подробности и фото

Hongqi представил на автосалоне в Гуанчжоу свой флагманский седан Guoya

Флагманский седан Hongqi Guoya, ранее известный под индексом L1, представленный на автосалоне в Гуанчжоу, заявляет о серьезных намерениях конкурировать с такими гигантами, как Bentley и Mercedes-Maybach, не только на внутреннем рынке, но и за его пределами, в том числе и в России.

Hongqi Guoya

Сердцем Guoya выступают два мощных двигателя: 3,0-литровый турбомотор V6 мощностью 381 л.с. в базовой комплектации и впечатляющий 4,0-литровый V8 мощностью 476 л.с. в топовой версии. Оба двигателя работают в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода, обеспечивающей уверенное движение в любых условиях. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,8 секунды для V6 и 4,3 секунды для V8 – характеристики, достойные настоящего спортивного седана.

Hongqi Guoya

Седан может быть, как 5-, так и 4-местным. В 4-местной версии пассажиры заднего ряда насладятся мультиконтурными креслами с электрическими регулировками, подогревом, вентиляцией, памятью положений и функцией массажа – настоящий мобильный спа-салон. Развлекательная система включает в себя акустическую систему с 32 динамиками, обеспечивающую кристально чистый звук, и 14-дюймовые экраны для пассажиров заднего ряда, позволяющие наслаждаться фильмами или работать во время поездки. Беспроводные зарядки для смартфонов – само собой разумеющееся дополнение к уровню оснащения. Габариты 5353 х 1998 х 1511 мм и внушительная колесная база в 3260 мм обеспечивают просторный и комфортный салон.

Интерьер Hongqi Guoya

Цена на китайском рынке варьируется от 193,5 тыс. долларов за базовую версию до 257 тыс. долларов за топовую. Однако, учитывая затраты на доставку, таможенные пошлины и другие налоги, цена Hongqi Guoya в России, безусловно, будет выше.

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Источник: Autohome