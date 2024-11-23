Zeekr выведет на рынок новый технологичный кроссовер

Продажи китайского кроссовера Zeekr 7X стартуют в Европе в 2025 году

В 2025 году Zeekr планирует запустить продажи своего нового кроссовера Zeekr 7X, который обещает стать серьезным конкурентом для таких гигантов, как Tesla.

Zeekr 7X

Хотя Zeekr 7X уже доступен на китайском рынке, европейская версия автомобиля будет иметь некоторые отличия. В частности, она не будет оснащена светодиодной полосой в передней части и лидарами, что может быть связано с различиями в законодательстве и потребительских предпочтениях в Европе. Однако размеры автомобиля останутся неизменными: длина составляет 4825 мм, а колесная база — 2925 мм. Это делает 7X на 75 мм длиннее, на 10 мм шире и на 32 мм выше, чем его основной конкурент от Tesla.

Zeekr 7X оснащен современными технологиями, включая 800-вольтовую электросистему, что обеспечивает быструю зарядку и высокую эффективность. Начальная комплектация автомобиля будет комплектоваться батареей, которая может быть заряжена до 80% всего за 15 минут, обеспечивая запас хода в 500 км.

Для более требовательных покупателей будут доступны более дорогие версии с тройным аккумулятором, разработанным компанией CATL. Эти версии предлагают впечатляющие характеристики: заднеприводная комплектация развивает мощность в 416 л.с., а полноприводный вариант может похвастаться мощностью в 636 л.с. Это делает Zeekr 7X не только экономичным, но и производительным автомобилем, способным справиться с любыми дорожными условиями.

Интерьер Zeekr 7X

На китайском рынке цена Zeekr 7X варьируется от 240 до 350 тыс. юаней, что по текущему курсу составляет примерно от 3,3 до 4,8 млн рублей. Ожидается, что в Европе цена будет скорректирована с учетом местных налогов, сборов и конкуренции.

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Источник: CarNewsChina