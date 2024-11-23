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Zeekr выведет на рынок новый технологичный кроссовер

Продажи китайского кроссовера Zeekr 7X стартуют в Европе в 2025 году

В 2025 году Zeekr планирует запустить продажи своего нового кроссовера Zeekr 7X, который обещает стать серьезным конкурентом для таких гигантов, как Tesla.

Zeekr 7X
Zeekr 7X
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Хотя Zeekr 7X уже доступен на китайском рынке, европейская версия автомобиля будет иметь некоторые отличия. В частности, она не будет оснащена светодиодной полосой в передней части и лидарами, что может быть связано с различиями в законодательстве и потребительских предпочтениях в Европе. Однако размеры автомобиля останутся неизменными: длина составляет 4825 мм, а колесная база — 2925 мм. Это делает 7X на 75 мм длиннее, на 10 мм шире и на 32 мм выше, чем его основной конкурент от Tesla.

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Zeekr 7X оснащен современными технологиями, включая 800-вольтовую электросистему, что обеспечивает быструю зарядку и высокую эффективность. Начальная комплектация автомобиля будет комплектоваться батареей, которая может быть заряжена до 80% всего за 15 минут, обеспечивая запас хода в 500 км.

Для более требовательных покупателей будут доступны более дорогие версии с тройным аккумулятором, разработанным компанией CATL. Эти версии предлагают впечатляющие характеристики: заднеприводная комплектация развивает мощность в 416 л.с., а полноприводный вариант может похвастаться мощностью в 636 л.с. Это делает Zeekr 7X не только экономичным, но и производительным автомобилем, способным справиться с любыми дорожными условиями.

Интерьер Zeekr 7X
Интерьер Zeekr 7X

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На китайском рынке цена Zeekr 7X варьируется от 240 до 350 тыс. юаней, что по текущему курсу составляет примерно от 3,3 до 4,8 млн рублей. Ожидается, что в Европе цена будет скорректирована с учетом местных налогов, сборов и конкуренции.

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Источник: CarNewsChina

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Лежнин Роман
Фото:Zeekr
Количество просмотров 12
23.11.2024 
Фото:Zeekr
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