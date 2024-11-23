Такую машину вы точно никогда не продадите и вот почему

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Наибольшие проблемы с продажей доставляют автомобили с аэрографией

Автомобиль – это не только средство передвижения, но и отражение индивидуальности владельца. Стремление выделиться на дороге подталкивает многих к тюнингу, и аэрография – один из самых ярких способов самовыражения.

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Марсианские пейзажи, портреты любимых питомцев, абстрактные узоры – фантазия не ограничена. Мастерски выполненная аэрография действительно может превратить автомобиль в произведение искусства, привлекая восторженные взгляды и, как утверждают некоторые, даже снижая риск угона. Однако, как оказалось, эта красота имеет и обратную сторону медали, которая может серьезно ударить по кошельку при попытке продать машину.

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Проблема заключается в том, что продажа автомобиля с аэрографией – задача, близкая к невыполнимой, если не учитывать значительное снижение цены. По словам Максима Рязанова, технического директора автомобильного маркетплейса Fresh, продажа «как есть» практически исключена, если только продавец не готов пожертвовать 30% рыночной стоимости. Это существенная потеря, особенно учитывая, что стоимость качественной аэрографии может составлять десятки, а то и сотни тысяч рублей. Вложение, которое, как правило, не окупается при последующей перепродаже.

Почему же так происходит? Причин несколько. Во-первых, аэрография – это специфический вид тюнинга. Потенциальный покупатель может просто не разделять художественные предпочтения предыдущего владельца. Рисунок, который казался невероятным шедевром своему создателю, может показаться новому владельцу безвкусицей или, что ещё хуже, вызывать ассоциации с чем-то негативным. Это субъективное восприятие значительно сужает круг потенциальных покупателей.

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Во-вторых, полное удаление аэрографии – дорогостоящая и трудоемкая процедура. Перекраска кузова, необходимая для возвращения автомобилю первоначального вида, обойдется в круглую сумму. Более того, покупатели часто опасаются перекрашенных автомобилей, подозревая возможные скрытые повреждения кузова или некачественный ремонт. Дополнительный слой лакокрасочного покрытия, даже если он нанесен профессионально, может стать поводом для подозрений и снизить доверие к автомобилю.

Эксперт автомобильного маркетплейса Fresh сравнивает аэрографию с большой цветной татуировкой, сделанной по тщательно подобранному эскизу.

«Найдется полно людей, который скажут, что это здорово, похвалят за смелость, но вряд ли кто-то захочет набить себе такую же один в один», заключил эксперт.
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Источник: Российская газета

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 77
23.11.2024 
Фото:Unsplash
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