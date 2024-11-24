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Как гости отелей «всё включено» тормозят экономику Турции?

Отельеры в Турции описали недостатки и вредные особенности системы all inclusive

Система «все включено» (all inclusive) в Турции привела к тому, что туристы почти не выходят из отеля и постоянно едят.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Эртан Устаоглу, президент Ассоциации малых отельеров Турции, прямо указывает на главную проблему: туристы, запертые в золотых клетках своих отелей, практически не покидают их пределы, проводя дни и ночи за бесконечным поеданием предложенных блюд. Такой образ жизни чреват серьезными последствиями для здоровья, повышая риск ожирения и связанных с ним заболеваний.

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Но проблема выходит далеко за рамки индивидуального здоровья. Замкнутость туристов в отелях приводит к существенному снижению потока посетителей в местных ресторанах, кафе и других заведениях, лишая турецкую экономику значительных доходов и тормозя развитие малого и среднего бизнеса. Туристы, привыкшие к изобилию «все включено», не мотивированы исследовать кулинарные особенности региона, познакомиться с местной культурой и поддержать местных предпринимателей. В итоге страдает не только здоровье туристов, но и экономическое благополучие Турции.

Предложения по реформированию системы «все включено» уже поступали. Каан Кавалоглу, председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья, предлагает отказаться от концепции «все включено» в её нынешнем виде и перейти к более гибкой системе, позволяющей туристам выбирать отдельные услуги. Возможность составления индивидуальных пакетов, например, исключение алкоголя из предложения, позволит удовлетворить различные потребности и предпочтения гостей. Это позволит привлечь туристов, которые ценят разнообразие и свободу выбора, а не только бесконечный шведский стол.

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Ситуация усугубляется еще и резким ростом цен в кафе и ресторанах за пределами отелей. По данным Российского союза туриндустрии, цены в Турции за последние два года выросли в пять и более раз, делая отдых вне отеля экономически невыгодным для туристов, уже оплативших «все включено». Этот фактор подкрепляет тенденцию к изоляции гостей в отеле.

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Источник: РИА Новости

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Лежнин Роман
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 3
24.11.2024 
Фото:freepik / freepik
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