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Jeep подготовил свой самый популярный внедорожник к русской зиме

Jeep выпустил зимнюю спецверсию внедорожника Wrangler под названием Snow Edition

С приближением зимы многие автолюбители начинают задумываться о подготовке своих автомобилей к суровым погодным условиям. В этом контексте Jeep представил нечто особенное – лимитированную серию Wrangler Snow Edition.

Jeep Wrangler Snow Edition
Jeep Wrangler Snow Edition
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Wrangler Snow Edition выпущен в количестве всего 18 экземпляров, что делает его поистине эксклюзивным предложением. Автомобиль будет доступен для покупки в Южной Корее по цене 84,9 млн вон, что по текущему курсу составляет около 6,14 млн рублей.

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Основой для Snow Edition стала версия Sahara Hardtop, которая уже зарекомендовала себя как надежный и стильный внедорожник. Этот автомобиль выполнен в минималистичном белом цвете, который идеально гармонирует с зимним пейзажем. Все элементы кузова, включая решетку радиатора, корпуса зеркал, бамперы и колеса, окрашены в белый цвет

Однако белый не единственный цвет в этой палитре. Красные тормозные суппорты и буксировочные крюки добавляют яркие акценты, которые делают автомобиль более выразительным и запоминающимся. Фирменный шильдик Snow Edition на кузове подчеркивает эксклюзивность модели и говорит о том, что этот Jeep предназначен для истинных ценителей.

Wrangler Snow Edition не только красив, но и практичен. В его комплектацию входят автоматические боковые подножки, которые облегчают посадку и высадку из автомобиля, особенно в зимней одежде.

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По информации Stellantis Korea, предыдущие лимитированные модели Jeep распродавались очень быстро, и Snow Edition, вероятно, не станет исключением. С учетом его уникальности и привлекательного дизайна, можно ожидать, что спрос на этот автомобиль будет высоким.

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Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Stellantis
Количество просмотров 8
24.11.2024 
Фото:Stellantis
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