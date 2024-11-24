Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю: секретный лайфхак

Скотти Килмер: Деактивация режима «Старт/стоп» увеличивает ресурс двигателя

Современные автомобили, как правило, оснащены множеством технологий, направленных на повышение комфорта и экономию топлива. Одной из таких функций является режим «Старт/стоп», который автоматически глушит двигатель при кратковременных остановках, например, на светофорах или в пробках. Хотя на первый взгляд эта система выглядит как полезное новшество, эксперты предупреждают, что она может негативно сказаться на долговечности вашего автомобиля.

Режим «Старт/стоп» был разработан для снижения расхода топлива и уменьшения выбросов CO2 в атмосферу. При остановке автомобиля двигатель отключается, и при нажатии на акселератор он снова запускается. Это позволяет сэкономить топливо в ситуациях, когда автомобиль не движется. Однако, как показывает практика, такая экономия может обернуться большими затратами в будущем.

По словам британского автоэксперта Скотти Килмера, частые запуски двигателя в режиме «Старт/стоп» могут привести к значительному износу не только самого двигателя, но и других важных компонентов, таких как стартер и аккумулятор. Основная проблема заключается в том, что каждый раз, когда двигатель запускается, масляный насос должен перекачивать масло из нижней части двигателя вверх для смазки. В момент остановки масло стекает вниз, и, когда двигатель снова запускается, он работает без достаточной смазки на начальном этапе, что усиливает износ.

Деактивация режима «Старт/стоп» может стать простым и эффективным решением для водителей, стремящихся продлить срок службы своего автомобиля. На многих моделях автомобилей этот режим можно отключить нажатием кнопки «A-off».

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Источник: Daily Express