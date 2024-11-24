На российском рынке появился качественный бюджетный седан по цене Весты

Новые седаны Chevrolet Cobalt поступили в продажу в РФ по цене 1,5 млн рублей

Российский автомобильный рынок продолжает удивлять. На фоне роста цен и дефицита новых автомобилей, неожиданно появился игрок, способный пошатнуть позиции даже таких гигантов, как Lada. Речь идет о Chevrolet Cobalt, новом седане, который, по данным некоторых классифайдов, продается дешевле, чем популярная Lada Vesta.

Chevrolet Cobalt

Информация о появлении новых Chevrolet Cobalt в России вызвала настоящий ажиотаж. На первый взгляд, это кажется невероятным: новый импортный автомобиль, предлагаемый по цене, сопоставимой с отечественным бюджетником. Действительно ли это так?

Chevrolet Cobalt

Согласно объявлениям на различных площадках, цены на новые Chevrolet Cobalt стартуют от 1 500 000 рублей. Для сравнения, базовая цена Lada Vesta 2024 года в кузове седан начинается от 1 525 000 рублей. Это означает, что в некоторых случаях Cobalt оказывается выгоднее.

Однако стоит отметить, что предложения о продаже сосредоточены в основном у частных продавцов в разных регионах России: Хабаровск, Оренбург, Белгород, Альметьевск, Воронеж, Саратов. Разброс цен достаточно велик — от 1 500 000 до 1 980 000 рублей. Разница в стоимости объясняется, прежде всего, типом коробки передач (механическая или автоматическая) и комплектацией.

Практически все предлагаемые автомобили оснащены надежным 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. Этот двигатель зарекомендовал себя как неприхотливый и экономичный. В паре с ним работает либо 5-ступенчатая механическая, либо 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Интерьер Chevrolet Cobalt

Комплектации, предлагаемые продавцами, несколько разнятся. Однако, даже базовая версия обычно включает в себя такие важные элементы, как две фронтальные подушки безопасности, кондиционер, штатную аудиосистему и, в некоторых случаях, электростеклоподъемники, подогрев зеркал и заднего стекла.

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Источник: Автоновости дня