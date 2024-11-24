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На российском рынке появился качественный бюджетный седан по цене Весты

Новые седаны Chevrolet Cobalt поступили в продажу в РФ по цене 1,5 млн рублей

Российский автомобильный рынок продолжает удивлять. На фоне роста цен и дефицита новых автомобилей, неожиданно появился игрок, способный пошатнуть позиции даже таких гигантов, как Lada. Речь идет о Chevrolet Cobalt, новом седане, который, по данным некоторых классифайдов, продается дешевле, чем популярная Lada Vesta.

Chevrolet Cobalt
Chevrolet Cobalt
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Информация о появлении новых Chevrolet Cobalt в России вызвала настоящий ажиотаж. На первый взгляд, это кажется невероятным: новый импортный автомобиль, предлагаемый по цене, сопоставимой с отечественным бюджетником. Действительно ли это так?

Chevrolet Cobalt
Chevrolet Cobalt

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Согласно объявлениям на различных площадках, цены на новые Chevrolet Cobalt стартуют от 1 500 000 рублей. Для сравнения, базовая цена Lada Vesta 2024 года в кузове седан начинается от 1 525 000 рублей. Это означает, что в некоторых случаях Cobalt оказывается выгоднее.

Однако стоит отметить, что предложения о продаже сосредоточены в основном у частных продавцов в разных регионах России: Хабаровск, Оренбург, Белгород, Альметьевск, Воронеж, Саратов. Разброс цен достаточно велик — от 1 500 000 до 1 980 000 рублей. Разница в стоимости объясняется, прежде всего, типом коробки передач (механическая или автоматическая) и комплектацией.

Практически все предлагаемые автомобили оснащены надежным 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. Этот двигатель зарекомендовал себя как неприхотливый и экономичный. В паре с ним работает либо 5-ступенчатая механическая, либо 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Интерьер Chevrolet Cobalt
Интерьер Chevrolet Cobalt

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Комплектации, предлагаемые продавцами, несколько разнятся. Однако, даже базовая версия обычно включает в себя такие важные элементы, как две фронтальные подушки безопасности, кондиционер, штатную аудиосистему и, в некоторых случаях, электростеклоподъемники, подогрев зеркал и заднего стекла.

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Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 7
24.11.2024 
Фото:Chevrolet
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Отзывы о Chevrolet Cobalt (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Chevrolet Cobalt  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Мотор цепной, коробка 6 ступенчатая автоматическая,большой багажник, хороший головной свет,хорошая антикорозийная защита кузова,всеядная не убиваемая подвеска,прощает ошибки руления на дороге, есть АБС и 2 подушки безопасности+подогревы сидений и зеркал.
Недостатки:
Царапучий пластик салона,пришлось проклеить проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой. Не самые дешёвые зап части, но после замены работают долго.Расход на 95м бензине такой же как на 92м но езжу на 95м, машина чуть пошустрей едет.
Комментарий:
Отличный авто с нормальным клиренсом для наших дорог,приятный на трассе и в городе,автомат 6 ступенчатый очень плавный, переключает передачи без рывков.
+5