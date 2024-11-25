#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитАвтоподборФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы самые частые причины жалоб российских водителей
25 ноября
Названы самые частые причины жалоб российских водителей
Эксперты автосервисов Caready перечислили...
Власти Евросоюза и Китая близки к заключению соглашения по импорту электрокаров КНР
25 ноября
Власти Евросоюза и Китая близки к заключению соглашения по импорту электрокаров КНР
Евросоюз намерен ввести ограничения по цене...
Lada Niva
25 ноября
Lada Niva не получит автомат: эксперт назвал причины
Эксперт Моржаретто: Спрос не покроет расходы на...

Хорошо знакомая Skoda вернулась в Россию по цене Lada

В России появился в продаже лифтбек Skoda Octavia A7 по цене от 1,65 млн рублей

В Россию продолжают привозить по параллельным каналам лифтбек Skoda Octavia A7. Автосалон из Иркутска предлагает к покупке иномарку из Китая по цене 1,65 млн рублей. Учтен ли в сумме утильсбор, не уточняется.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Примерно столько же стоит седан Lada Vesta в средней комплектации Life с МКП: около 1,63 млн рублей, версия с вариатором обойдется в 1,676 млн рублей.

Skoda Octavia
Skoda Octavia

Рекомендуем
Накрутка цен, задержки оформления, навязывание кредитов — рейд по салонам Lada

Внешне Skoda Octavia A7 китайской сборки почти не отличается от той, что с 2013 года собирали в РФ. Среди опций система «старт-стоп», легкосплавные диски на 16 дюймов, система помощи при старте в гору, мультируль, отделка салона экокожей, мультимедиа с большим экраном и прочее.

Skoda Octavia
Skoda Octavia

Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым атмосферником мощностью 113 л.с., 6-ступенчатой АКП. Привод передний.

Skoda Octavia
Skoda Octavia

Ранее «За рулем» перечислил ТОП-5 кроссоверов, которые стоят дешевле 2 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Skoda
Количество просмотров 18
25.11.2024 
Фото:Skoda
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.
+5