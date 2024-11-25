Новый надежный седан, альтернативу Весте, продают от 1,5 млн рублей

В РФ завозят по параллельному импорту новые Chevrolet Cobalt за 1,5 млн рублей

В России стартовали продажи новых седанов Chevrolet Cobalt, привезенных по параллельному импорту, с ценой от 1,5 млн рублей.

Chevrolet Cobalt

Эти автомобили можно рассматривать как альтернативу более доступным моделям, таким как Lada Vesta, Hyundai Solaris и Changan Alsvin. Цены на Cobalt в ноябре на одном из классифайдов начинаются от 1 500 000 рублей.

Для сравнения, базовая версия Lada Vesta 2024 года с кузовом седан стоит дороже – от 1 525 000 рублей. А, например, один из продавцов в Хабаровске предлагает Chevrolet Cobalt с 1,5-литровым 106-сильным двигателем и шестиступенчатым автоматом за 1,5 млн рублей. В стандартной комплектации автомобиля присутствуют две фронтальные подушки безопасности, аудиомагнитола и кондиционер.

В Оренбурге можно найти три таких седана: два с механической коробкой передач стоят от 1 570 000 до 1 599 000 рублей, а версия с автоматом предлагается за 1 770 000 рублей. Модели с механикой оснащены двумя подушками безопасности, электростеклоподъемниками, мультимедийной системой, кондиционером и функциями обогрева заднего стекла и зеркал. Комплектация с автоматом не уточняется.

Chevrolet Cobalt

Кроме того, Chevrolet Cobalt доступен в Белгороде (1 800 000 рублей с механикой), Альметьевске (1 827 000 рублей с механикой), Воронеже (1 830 000 – 1 890 000 рублей с автоматом) и Саратове (1 980 000 рублей с автоматом).

Все автомобили имеют схожее техническое оснащение: 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 106 л.с., с выбором коробки передач – либо механика, либо классический 6-ступенчатый автомат.

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Источник: «Автоновости дня»