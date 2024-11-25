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Новый надежный седан, альтернативу Весте, продают от 1,5 млн рублей

В РФ завозят по параллельному импорту новые Chevrolet Cobalt за 1,5 млн рублей

В России стартовали продажи новых седанов Chevrolet Cobalt, привезенных по параллельному импорту, с ценой от 1,5 млн рублей.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
Chevrolet Cobalt
Chevrolet Cobalt

Эти автомобили можно рассматривать как альтернативу более доступным моделям, таким как Lada Vesta, Hyundai Solaris и Changan Alsvin. Цены на Cobalt в ноябре на одном из классифайдов начинаются от 1 500 000 рублей.

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Для сравнения, базовая версия Lada Vesta 2024 года с кузовом седан стоит дороже – от 1 525 000 рублей. А, например, один из продавцов в Хабаровске предлагает Chevrolet Cobalt с 1,5-литровым 106-сильным двигателем и шестиступенчатым автоматом за 1,5 млн рублей. В стандартной комплектации автомобиля присутствуют две фронтальные подушки безопасности, аудиомагнитола и кондиционер.

В Оренбурге можно найти три таких седана: два с механической коробкой передач стоят от 1 570 000 до 1 599 000 рублей, а версия с автоматом предлагается за 1 770 000 рублей. Модели с механикой оснащены двумя подушками безопасности, электростеклоподъемниками, мультимедийной системой, кондиционером и функциями обогрева заднего стекла и зеркал. Комплектация с автоматом не уточняется.

Chevrolet Cobalt
Chevrolet Cobalt

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Кроме того, Chevrolet Cobalt доступен в Белгороде (1 800 000 рублей с механикой), Альметьевске (1 827 000 рублей с механикой), Воронеже (1 830 000 – 1 890 000 рублей с автоматом) и Саратове (1 980 000 рублей с автоматом).

Все автомобили имеют схожее техническое оснащение: 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 106 л.с., с выбором коробки передач – либо механика, либо классический 6-ступенчатый автомат.

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Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Фото:UzAuto
Количество просмотров 15
25.11.2024 
Фото:UzAuto
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Отзывы о Chevrolet Cobalt (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Chevrolet Cobalt  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Мотор цепной, коробка 6 ступенчатая автоматическая,большой багажник, хороший головной свет,хорошая антикорозийная защита кузова,всеядная не убиваемая подвеска,прощает ошибки руления на дороге, есть АБС и 2 подушки безопасности+подогревы сидений и зеркал.
Недостатки:
Царапучий пластик салона,пришлось проклеить проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой. Не самые дешёвые зап части, но после замены работают долго.Расход на 95м бензине такой же как на 92м но езжу на 95м, машина чуть пошустрей едет.
Комментарий:
Отличный авто с нормальным клиренсом для наших дорог,приятный на трассе и в городе,автомат 6 ступенчатый очень плавный, переключает передачи без рывков.
+5