Новенькие Lada Aura в Статусе поехали в автосалоны

АВТОВАЗ начал отгрузку бизнес-седанов Lada Aura в топовой комплектации Status

АВТОВАЗ приступил к отгрузке бизнес-седанов Lada Aura. Эти автомобили будут направлены государственным и корпоративным заказчикам, а также в дилерские центры. Автомобили оснащены мотором 1.8 EVO и вариатором.

Первые автомобили произведены в топовой комплектации Status, включающей обивку салона из натуральной черной кожи. Для защиты кузова все отгружаемые автомобили покрыты специальной защитной пленкой.

Aura представляет собой новый для бренда класс и сочетает размеры С-сегмента с пространством D-класса. Модель ориентирована на обеспечение максимального комфорта пассажиров заднего ряда. Для этого были разработаны новые настройки подвески, улучшена шумоизоляция, а также изменена форма заднего сиденья.

Продажи бизнес-седанов у дилеров должны стартовать в ближайшие дни. Предполагаемая стоимость модели варьируется от 2,6 млн до 2,8 млн рублей.

Точные цены на модель объявят позже.

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Источник: АВТОВАЗ