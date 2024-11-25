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Китайские автосалоны массово закрываются: названы причины

«Ъ»: в России в 2024 году закрылось 269 автосалонов китайских марок

В РФ наблюдается замедление роста дилерских сетей китайских автобрендов, а за три квартала текущего года их закрылось больше, чем за весь 2023 год, сказано в исследовании «Газпромбанк Автолизинга» и «АвтоБизнесРевю».

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Уточняется, что за январь–сентябрь в стране закрылось 269 автосалонов китайских марок, что уже больше, чем за весь 2023 год (когда закрылись 186 автосалонов китайских марок).

Участники рынка отмечают тренд на отказ дилеров от некоторых китайских франшиз ввиду перенасыщения рынка, при этом роста числа автосалонов не ожидается.

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По итогам трех кварталов этого года в России работает 4,07 тысяч шоурумов, в 65% из них продают китайские машины. По сравнению с концом 2023 года их доля осталась прежней.

По числу открывшихся дилерских центров в 2024 году лидируют такие бренды, как Belgee, Solaris и Haval. По числу закрывшихся – FAW, JAC и Exeed.

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Источник: «Коммерсантъ»

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Ушакова Ирина
Фото:MAXIM SHIPENKOV/EPA
Количество просмотров 16
25.11.2024 
Фото:MAXIM SHIPENKOV/EPA
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