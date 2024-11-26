6 надежных способов купить новую машину выгоднее

Autonews: при покупке нового авто важно правильно выбрать время

Цены на автомобили растут, и многие ищут способы сэкономить при покупке нового автомобиля. Вот шесть проверенных способов, которые помогут снизить финальную стоимость.

Выберите менее популярную модель

Автомобили, которые не пользуются большим спросом, часто продаются с дисконтом. Например, китайские кроссоверы BAIC и SWM могут стоить значительно дешевле, чем популярные аналоги.

Купите дорестайлинговую модель

Модели прошлого поколения или дорестайлинговые версии часто продаются по сниженной цене. Например, компактный кроссовер Chery Tiggo 4 подешевел на 200 тыс. руб. после выхода новой модели.

Правильно выберите время покупки

Конец месяца или квартала — лучшее время для покупки. Дилеры могут предложить скидки, чтобы выполнить планы продаж. Также в конце года бывают новогодние распродажи, когда скидки на автомобили старого года могут быть значительными.

Не стесняйтесь просить скидку

Цена, указанная менеджером, не всегда окончательная. Всегда можно попросить дополнительную скидку, особенно если она не касается стандартных условий (кредит или трейд-ин).

Обычно такие скидки составляют от 50 до 200 тыс. рублей.

Позвоните нескольким дилерам

Цены на одинаковые автомобили могут различаться в зависимости от дилера. Обзвонив несколько автосалонов, можно найти лучшие предложения. При общении по телефону менеджер может искусственно занижать цену. Стоит запросить прислать коммерческое предложение с финальной ценой.

Оформление кредита и трейд-ин

При сдаче автомобиля в трейд-ин или оформлении кредита стоит быть осторожным. Иногда такие предложения могут быть менее выгодными, чем самостоятельная продажа автомобиля или выбор другого банка для кредита. Важно сравнивать предложения и выбирать наиболее выгодные условия.

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Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Autonews