Российский авторынок установил «последний рекорд»

Максим Кадаков, «За рулем»: Lостойные автомобили с рынка вымываются

Объем рынка подержанных автомобилей в РФ в октябре составил 605,3 тысячи единиц, показав рост относительно прошлогоднего результата в 23,8%. А относительно сентября 2024 года продажи выросли на 14,3%. Лидером девятый месяц подряд (с февраля) стал ВАЗ-2107 – в октябре на вторичке «семерку» приобрели 14,3 тысяч человек.

Тройку лидеров дополнили идущие довольно близко Kia Rio (12,2 тысяч шт.) и Hyundai Solaris (11,8 тысяч шт.). За ними – Lada 2114 (ВАЗ-2114, «Самара-2») с результатом 11,6 тысячи единиц и Ford Focus с показателем 11 тысяч штук за октябрь. Максим Кадаков опубликовал в Телеграм заметку «Последний рекорд авторынка», где поразмышлял над высокими показателями октябрьских продаж авто с пробегом.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Никаких неожиданностей в общем раскладе нет: в лидерах все те же – Лада, Тойота, Киа, Ниссан и другие. Каких машин больше в парке страны – тех больше и перепродают друг другу.

Можно предположить, что это один из последних рекордов авторынка. По новым автомобилям ноябрь будет явно слабее октября – и на вторичном рынке наверняка сложится похожая ситуация. Достойные автомобили с рынка вымываются, а общее предложение заметно превышает спрос. Хотя, конечно, проседание на вторичке будет не таким заметным, как на рынке новых автомобилей.

Кстати, за все 10 месяцев 2024 года вазовская «семерка» также ожидаемо лидирует на вторичке.

В 2024 году подержанную «классику» АВТОВАЗа купили уже 113,5 тысячи человек, тогда как ближайший к этому показателю Kia Rio показал результат всего 102,3 тысячи проданных машин. На третьем месте – ВАЗ-2114 (101,9 тыс. шт.), а идущие следом Hyundai Solaris и Ford Focus пока не набрали по 100 тысяч экземпляров.

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Источник: Автостат, Максим Кадаков