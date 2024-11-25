Рейсовый автобус влетел в фуру: пострадали 15 человек
В Ленобласти утром 25 ноября произошла авария с участием рейсового автобуса и большегруза. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Авария произошла около семи утра в поселке Новоселье Ломоносовского района региона. Пассажирский автобус врезался в припаркованный на обочине грузовик. Из-за столкновения 15 человек пострадали. Уточняется, что пятеро из них несовершеннолетние.
На место ДТП выехали следователи и полицейские. Уголовное дело завели по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
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Источник: СУ СК России по Ленинградской области