Как доказать свою невиновность в ситуации с автоподставой — совет эксперта

Автоэксперт Ломанов рассказал, как защититься от автоподставщиков на дороге

Видеорегистратор и свидетели помогут доказать невиновность автовладельца в ситуации с автоподставщиками. Об этом рассказал автоэксперт Андрей Ломанов.

Наличие на трассах фото- и видеофиксации тоже будет хорошим подспорьем для защиты от мошенников, но это актуально скорее для мегаполисов с развитой транспортной инфраструктурой, подчеркивает Ломанов.

«Может защитить регистратор или свидетели ДТП. Это, по большому счету, единственный вариант, когда можно доказать свою невиновность. Во всех остальных случаях это очень жесткая подстава, потому что все это происходит на пешеходном переходе. И, понятное дело, что в этом случае водитель нарушил правила дорожного движения», – подчеркивает эксперт.

Если автоподставы не удалось избежать и есть свидетели, нужно обязательно попросить их контакты и вызвать на место происшествия. По словам Ломанова, зачастую автоподставщиками являются подростки и пожилые люди, желающие заработать легкие деньги.

«Они надеются получить деньги, чтобы не доводить это дело до органов МВД. Это, скорее, индивидуальные случаи, просто они очень эффективны, потому что если нет свидетелей, видеорегистратора, никакая камера не поймала этот момент в свой объектив, то доказать, что не было наезда, практически невозможно», – подчеркивает специалист.

Напомним, Госдума РФ рассмотрит законопроект, предусматривающий уголовное наказание за умышленную организацию ДТП с целью вымогательства денег, так называемую автоподставу.

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Источник: news.ru