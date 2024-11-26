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Распиаренный электрокар оказался самым ненадежным

Tesla Model 3 и Dacia Logan признаны самыми ненадежными авто с пробегом

Tesla Model 3 признана самой ненадежной электрической машиной с пробегом в возрастных категориях 2-3 и 4-5 лет. К такому выводу пришли эксперты немецкой компании TUV в ходе анализа автомобилей разных возрастов с учетом данных о регулярных техосмотрах машин. В компанию по техническому надзору входят международные организации, осуществляющие контроль за обеспечением безопасности продукции.

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Владельцы Tesla Model 3 часто жаловались на проблемы с подвеской, тормозами и светотехникой. Эксперты связали эти недочеты с нюансами конструкции электромобиля. В частности, ходовая часть испытывает нагрузку от большого веса батареи, а поскольку торможение, в основном, обеспечивается за счет рекуперации, штатные механизмы не получают достаточной нагрузки для поддержания в приемлемом состоянии.

Tesla Model 3
Tesla Model 3

Лидерами по надежности среди электрокаров в возрасте 2-3 лет признаны Volkswagen e-Golf, Hyundai Kona и Mini Cooper SE. Эксперты отмечают, что это электрокары, созданные на базе моделей с традиционными ДВС, а не на специально разработанных платформах.

Dacia Logan
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Самое большое количество дефектов у автомобилей с ДВС в возрасте от 6 до 11 лет выявлены у двух моделей Dacia: Dokker и Logan. В возрастной категории от 12 до 13 лет чаще всего проблемы возникали у Renault Twingo, причем Dacia Logan занимает предпоследнее место.

Самой беспроблемной моделью во всех сегментах от 4 до 13 лет лидером признан Porsche 911. Из машин с пробегом возрастом от 2 до 3 лет меньше всего проблем выявили у Honda Jazz, Volkswagen Golf Sportsvan и Audi Q2.

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Источник: carscoops.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Tesla | Dacia
Количество просмотров 16
26.11.2024 
Фото:Tesla | Dacia
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Отзывы о Tesla Model 3 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Tesla Model 3  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Автопилот суперский, управляется отлично
Недостатки:
У многих владельцев в Финляндии и Канаде начались проблемы с покрытием, краска просто отваливается. Либо какая то партия либо недостатки производства.
Комментарий:
Себе всё равно возьму, но в лизинг.
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