Что взять вместо Весты: новый надежный седан за 1,7 млн

Эксперт «За рулем» рассказал, почему Changan Alsvin – это неплохой вариант

Сегодня на рынке можно найти компактные седаны, которые стоят до 1,7 млн рублей, и они пользуются хорошим спросом.

Changan Alsvin

Самый доступный и миниатюрный (длина 4390 мм) китайский седан на российском рынке - Changan Alsvin, отмечает эксперт «За рулем» Юрий Тимкин.

В базовой версии этот автомобиль стоит 1 750 000 рублей. За аналогичную сумму можно приобрести российскую Lada Vesta в средней комплектации Enjoy’24 с мотором 1,6 (106 л.с.) и 5-ступенчатой коробкой передач.

Однако начальная комплектация LX у седана Alsvin не выглядит совсем уж скромной: она включает ESP, две подушки безопасности, кондиционер, круиз-контроль, медиасистему с 7-дюймовым сенсорным экраном и камеру заднего вида.

Хотя динамикой Alsvin не поражает, он уверенно держится в потоке, что вполне соответствует ожиданиям от бюджетного автомобиля.

Changan Alsvin

Мнение специалиста

Юрий Тимкин, эксперт «За рулем»:

– Дизайн Changan Alsvin немного кургузый – редко кому получается создать красивый компактный седан. Добавив 49 тысяч, можно взять версию DLX, дополненную системой старт-стоп, люком и камерой бокового обзора.

Салон тесноват, но к эргономике серьезных замечаний нет – сидеть удобнее, чем, например, в Гранте. Атмосферник 1.5 развивает мощность 98 л.с. и совмещается с роботизированной пятиступенчатой трансмиссией 5DCT.

О других доступных седанах на российском рынке читайте в нашей публикации.

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