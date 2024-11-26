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Кладбище винтажных машин обнаружено в Швейцарии

В Швейцарии нашли заброшенную парковку с винтажными автомобилями

В Швейцарии была обнаружена заброшенная парковка со старыми машинами, власти страны ничего об этом не знали.

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Сообщается, что более 70 авто без номеров стояли на лугу в коммерческом районе муниципалитета Кирхберг города Санкт-Галлен. В основном, это машины 70-80-х годов прошлого века, среди них много итальянских и немецких (Alfa Romeo, Fiat 130, Audi 200).

У большинства машин разбитые стекла, сдутые шины, повреждена краска. О техническом состоянии автомобилей ничего не известно. Местные власти выясняют, кому принадлежат винтажные авто, затем их утилизируют согласно законам Швейцарии.

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Источник: AutoMotor und Sport

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Ушакова Ирина
Фото:zwischengas.com
Количество просмотров 8
26.11.2024 
Фото:zwischengas.com
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