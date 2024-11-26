Кладбище винтажных машин обнаружено в Швейцарии
В Швейцарии была обнаружена заброшенная парковка со старыми машинами, власти страны ничего об этом не знали.
Сообщается, что более 70 авто без номеров стояли на лугу в коммерческом районе муниципалитета Кирхберг города Санкт-Галлен. В основном, это машины 70-80-х годов прошлого века, среди них много итальянских и немецких (Alfa Romeo, Fiat 130, Audi 200).
У большинства машин разбитые стекла, сдутые шины, повреждена краска. О техническом состоянии автомобилей ничего не известно. Местные власти выясняют, кому принадлежат винтажные авто, затем их утилизируют согласно законам Швейцарии.
Ранее «За рулем» перечислил ТОП-5 кроссоверов, которые дешевле 2 млн рублей.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: AutoMotor und Sport